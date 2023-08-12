Moana Kembali Ngamuk di Mobil, Ria Ricis: Dan Terjadi Lagi..

JAKARTA - Ria Ricis kerap membagikan kehidupan pribadinya dalam video yang diunggahnya dalam akun sosial medianya. Bukan hanya kehidupannya dengan Teuku Ryan saja yang dijadikan konsumsi publik, keseharian putrinya, Cut Raifa Aramoana juga menjadi hal paling ditunggu-tunggu kemunculannya.

Baru-baru ini, Moana terlihat kembali mengamuk saat berada di dalam mobil. Momen tersebut bahkan sempat dibagikan Ricis dalam videonya.

"Dan terjadi lagi," tulis Ria Ricis, mengikuti video tersebut.

Dalam videonya, Moana terlihat menangis kencang saat berada di dalam mobil. Bagi yang sering melihat konten milik Ricis, pemandangan tersebut tentunya sudah tak asing lagi, mengingat Moana memang tak suka berada di dalam mobil.

Menariknya, Ricis sempat terlihat turun dari mobil sambil menggendong putrinya agar bocah satu tahun itu merasa tenang. Bahkan momen turunnya ia dari mobil dilakukan saat kendaraan berhenti lantaran macet.

Tangisan Moana pun langsung berhenti ketika berada di luar mobil. Akan tetapi, ketika kembali di bawa masuk, Moana pun kembali menangis.

Momen tersebut sontak mencuri perhatian netizen. Bahkan banyak yang memberi saran agar Moana bisa lebih betah dan anteng berada di dalam mobil.

"Pernah dicoba diajak duduk di bagian depan ga cis? Siapa tau kl duduk didpn ngeliat jalanan luas dr kaca depan moana jd senang krn lebih luas mandangnya..," kata pitri***.