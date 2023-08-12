Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Demi Menjaga Lingkungan, Luna Maya dan Keluarga Lakukan Hal Ini Pada Sampah

Syifa Fauziah , Jurnalis-Sabtu, 12 Agustus 2023 |17:30 WIB
Demi Menjaga Lingkungan, Luna Maya dan Keluarga Lakukan Hal Ini Pada Sampah
Luna Maya dan Keluarga Lakukan Hal Ini untuk Menjaga Lingkungan (Foto: Syifa/MPI)
JAKARTALuna Maya mengatakan bahwa dirinya merupakan sosok yang sangat peduli dengan lingkungan. Hal tersebut pun telah berlaku sejak lama, mengingat ia sendiri tergabung sebagai anggota dalam sebuah perusahaan yang menyediakan solusi untuk pengelolaan sampah, Waste4Change sejak beberapa tahun silam.

Kecintaan Luna pada lingkungan, dikatakan telah dimulainya dari hal kecil. Salah satunya soal memilah sampah.

Ia sendiri mengatakan bahwa di kediamannya sudah ada tiga tempat sampah yang digunakan untuk memilah sampah pecah belah, plastik, dan kertas.

Menariknya, hal itu telah dilakukan sejak lama, bahkan oleh orang tuanya yang tinggal di Bali.

Luna Maya (Syifa/MPI)

"Sudah lama sih, dari rumah aku udah sangat terapin. Orang tua aku juga, ibuku kalau bekas makanan dibuang di dalam tanah dan dijadikan pupuk kompos," beber Luna saat ditemui di kawasan Depok, Jawa Barat, Sabtu (12/8/2023).

Luna mengaku selama tinggal di Jakarta dia belum menerapkan apa yang dilakukan ibunya. Namun dia sudah mulai dengan memilah sampah.

