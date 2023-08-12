Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Dhena Devanka Minta Jonathan Frizzy Konsisten Soal Nafkah Ketiga Anaknya

Nurul Amanah , Jurnalis-Minggu, 13 Agustus 2023 |06:30 WIB
Dhena Devanka Minta Jonathan Frizzy Konsisten Soal Nafkah Ketiga Anaknya
Dhena Devanka Minta Jonathan Frizzy Konsisten Soal Nafkah Anak (Foto: Instagram/@dhenaaldhaliadevanka)
A
A
A

JAKARTA - Jonathan Frizzy disebut masih tak konsisten memberikan nafkah untuk ketiga buah hatinya, Zac, Zoe, dan Zayn. Hal tersebut bahkan diungkapkan langsung oleh Dhena Devanka, selaku mantan istri dari pria yang akrab disapa Ijonk tersebut.

Pasalnya, Dhena merasa Ijonk seringkali tak konsisten dengan apa yang selama ini dibicarakannya di hadapan publik. Mengingat, ia selalu mengklaim bahwa anak menjadi prioritas utama dalam hidupnya.

Menurutnya, jika memang menjadikan anak sebagai prioritasnya, Ijonk seharusnya menomorsatukan segala kepentingan ketiga anaknya. Termasuk mencukupi segala kebutuhan mereka.

Dhena Devanka dan Jonathan Frizzy

"Dia harus konsisten dengan apa yang diomongin. Misalnya di talkshow atau di mana, dia nomor satu tuh anak, prioritas kan anak. Ya saya maunya sesuai dong dengan realitanya, nomor satunya anak yang diprioritaskan," ujar Dhena Devanka baru-baru ini.

"Apa pun itu, biaya anak, orang tua kan harus mencukupi lah ya," sambungnya.

Akan tetapi, Dhena justru merasa bahwa Ijonk melakukan hal sebaliknya. ia bahkan cukup keberatan dengan pernyataan kekasih Ririn Dwi Ariyanti yang menyebut jika dirinya juga harus mencukupi kebutuhannya sendiri selain menafkahi ketiga anaknya.

"Itulah yang saya minta. Karena kan kita harus berkomunikasi melalui mediator, kadang dia ada statement ke mediator, ‘Aku kan harus hidup’, seperti itu. Menurut aku kata-kata seperti itu udah gak pantes ya," jelasnya.

Halaman:
1 2
