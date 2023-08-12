Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Tak Jadi Ngekos, Intip Potret Apartemen Inge Anugrah di Kawasan Pondok Indah

Melati Septyana Pratiwi , Jurnalis-Minggu, 13 Agustus 2023 |05:30 WIB
Tak Jadi Ngekos, Intip Potret Apartemen Inge Anugrah di Kawasan Pondok Indah
Inge Anugrah Tak Jadi Tinggal di Kos-kosan (Foto: Instagram/@inge_anugrah)
JAKARTA - Inge Anugrah mendapatkan rezeki untuk bisa tinggal di sebuah apartemen. Sebelumnya, Inge mengatakan jika dirinya akan tinggal di kos-kosan pasca-bercerai dari Ari Wibowo.

Namun, jalan hidup dari ibu dua anak ini mendadak berubah. Ia justru mendapatkan rezeki yang tak disangka-sangka, sehingga ia bisa mendapatkan tempat tinggal yang lebih mewah, yakni apartemen.

"Iya itu kan berdasarkan budget saat itu, makanya mampunya ngekos. tapi ternyata tuhan memberikan berkat baru, budgetnya jadi bisa ke apartemen," ungkap Inge Anugrah, dikutip dari YouTube Melaney Ricardo, Sabtu, 12 Agustus 2023.

Tak tanggung-tanggung, apartemen yang dihuni Inge Anugrah berada di kawasan elit Pondok Indah, Jakarta Selatan. Meskipun tak begitu luas, tapi huniannya tersebut tampak nyaman.

Penasaran seperti apa apartemen milik Inge Anugrah? Intip potretnya berikut ini:

1. Private Lift

Apartemen Inge Anugrah 

Inge Anugrah tak perlu menggunakan lift bersama orang lain. Pasalnya, unit apartemen Inge memiliki private lift yang langsung bisa membawanya menuju ke kamarnya.

2. Fasilitas Gym dan Kolam Renang

Apartemen Inge Anugrah 

Apartemen yang ditempati oleh Inge Anugrah memiliki fasilitas yang cukup lengkap. Salah satunya kolam renang dan tempat gym. Inge mengaku, setiap bangun pagi dia akan selalu 'me time' di area kolam renang sebelum akhirnya berolahraga di pusat kebugaran.

Halaman:
1 2 3
