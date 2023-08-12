Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Setahun Menikah, Masayu Clara dan Qausar Harta Dikaruniai Anak Kembar

Nurul Amanah , Jurnalis-Sabtu, 12 Agustus 2023 |14:30 WIB
Setahun Menikah, Masayu Clara dan Qausar Harta Dikaruniai Anak Kembar
Masayu Clara dan Qausar Harta Dikaruniai Anak Kembar (Foto: Instagram/@masayuclara)
JAKARTA - Pasangan selebriti Masayu Clara dan Qausar Harta datang dengan kabar bahagia. Pada 9 Agustus 2023 kemarin, pasangan yang menikah pada 20 Mei 2022 ini baru saja dikaruniai anak kembar.

Berjenis kelamin laki-laki, kabar bahagia tersebut diungkapkan oleh mereka lewat unggahan di akun Instagram mereka. Pada foto pertama, terlihat potret kedua anak mereka, sedangkan pada foto berikutnya memperlihatkan momen ketika Qausar tengah mengadzani salah satu anaknya.

Melalui keterangan unggahan tersebut pula, diketahui kelahiran anak kembar pasangan yang seringkali dipersatukan lewat beragam judul FTV ini hanya berselang dua menit, pukul 20.28 dan 20.30.

Putra mereka diberi nama Lam Agartha Poeteu Harta Yudana yang lahir dengan berat 2,7 kilogram dan panjang 47 sentimeter. Satu lagi bernama Vee Agartha Poeteu Harta Yudana yang memiliki berat 2,4 kilogram dan panjang 46 sentimeter.

Anak Masayu Clara

"MasyaAllah Alhamdulillah Ya Allah telah lahir kedua putra kami tanggal 9-8-2023 jam 20.28 dan 20.30. Lam agartha poeteu harta yudana, 2,7kg - 47cm dan Vee agartha poeteu harta yudana, 2,4kg - 46cm,"tulis Masayu Clara, dikutip dari unggahan Instagram pribadinya, Sabtu (12/8/2023).

Masayu Clara dan Qausar pun meminta doa agar kedua putranya selalu diberikan kesehatan dan kelahirannya membawa berkah bagi keluarga mereka.

Halaman:
1 2
