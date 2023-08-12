Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Rizky Billar Akan Laporkan Akun yang Menudingnya Mengirim DM ke Oklin Fia

Nurul Amanah , Jurnalis-Sabtu, 12 Agustus 2023 |13:30 WIB
Rizky Billar Akan Laporkan Akun yang Menudingnya Mengirim DM ke Oklin Fia
Rizky Billar Dituding Memberikan Semangat ke Oklin Fia (Foto: Instagram/@rizkybillar)
A
A
A

JAKARTA - Rizky Billar kembali marah-marah melalui akun sosial medianya. Kali ini ia tampak murka dengan kelakuan pemilik akun Instagram yang menyebarkan tangkapan layar Direct Message (DM) seolah-olah dari akunnya kepada Oklin Fia, selebgram yang tengah viral lantaran konten vulgarnya.

Melalui Instagram Storiesnya, suami Lesti Kejora itu membagikan tangkapan layar dari akun Instagram @oklinfia69 berisi pesan dari akun diduga Rizky Billar. Pesan tersebut berisi dukungan agar Oklin tetap kuat menghadapi masalah yang sedang menerpanya.

"Halo Oklin, semangat ya. Jangan hiraukan netizen ya cantik," bunyi pesan dari akun palsu bertuliskan Rizky Billar itu.

Melalui unggahan tersebut, Billar menegaskan jika akun tersebut palsu alias bukan miliknya. Ia pun mengancam akan melaporkan akun yang menyebarkan DM palsu itu ke polisi.

Rizky Billar

"Palsu. Entah lo fake account atau pemilik akun sebenarnya, yang pasti gue dan tim akan proses," tulis Billar dikutip dari akun Instagramnya, Sabtu (12/8/2023).

Billar juga mengingatkan jika pemilik akun palsu itu bisa terjerat Pasal 28 ayat 1 terkait informasi dan transaksi elektronik alias UU ITE atas perbuatannya.

"Pasal 28 ayat (1) Undang Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik (UU ITE) melarang: Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik," paparnya.

Halaman:
1 2
