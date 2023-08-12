Advertisement
Okezone.com
HOME CELEBRITY MUSIK

Lagu Pangeran Cinta Jadi Pembuka Konser Dewa 19 Featuring All Star

Devi Ari Rahmadhani , Jurnalis-Sabtu, 12 Agustus 2023 |23:15 WIB
Lagu Pangeran Cinta Jadi Pembuka Konser Dewa 19 Featuring All Star
Konser Dewa 19 featuring ALL STARS dibuka lewat lagu Pangeran Cinta (Foto: Instagram/@officialdewa19)
JAKARTA - Lagu Pangeran Cinta menggema dalam konser DEWA 19 featuring ALL STARS – STADIUM TOUR 2023 yang berlangsung malam ini, Sabtu (12/8/2023) di Stadion Utama Gelora Bung Karno (GBK). Dalam kesempatan ini, Ahmad Dhani membawakan lagu Pangeran Cinta bersama dengan salah satu vokalis Dewa 19, Muhammad Devirzha.

Penampilan tersebut tentunya langsung disambut sorak sorai para penonton. Tidak hanya sampai di situ, para penonton pun terlihat berloncat dan mengangkat tangan mereka yang dihiasi gelang dengan lampu.

Sontak, penampilan mereka di atas panggung membuat Stadion Utama Gelora Bung Karno terlihat terang benderang dan meriah.

Tidak hanya sampai di situ, keseruan pembukaan konser DEWA 19 featuring ALL STARS – STADIUM TOUR 2023 dilanjut dengan kehadiran Marcello Tahitoe di panggung. Dirinya berduet dengan Virzha membawakan lagu Dewa 19 berjudul Angin.

Dewa 19

Tentunya penampilan keduanya diiringi pula dengan sang maestro Ahmad Dhani. Lirik demi lirik dilantunkan dengan bersemangat. Hal ini membuat para penonton pun turut seru-seruan bernyanyi bersama.

Tidak usai sampai di situ, Virzha dan Marcello mengajak penonton bernyanyi bersama dengan lagu Dewa 19 lainnya.

“Oke lagu berikutnya ini berjudul Tak Akan Ada Cinta yang Lain,” ujar Marcello di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Sabtu (12/8/2023).

Suara penonton yang turut bernyanyi lagu Tak Akan Ada Cinta yang Lain membuat Stadion Utama Gelora Bung Karno bergemuruh dan semakin panas serta bersemangat untuk seru-seruan dengan lagu Dewa 19 lainnya.

