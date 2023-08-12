Advertisement
HOME CELEBRITY MUSIK

Lyodra Kenang 1 Tahun Bawakan Lagu Sang Dewi di Atas Panggung Konser Dewa 19 Featuring All Stars

Nurul Amanah , Jurnalis-Sabtu, 12 Agustus 2023 |22:45 WIB
Lyodra Kenang 1 Tahun Bawakan Lagu <i>Sang Dewi</i> di Atas Panggung Konser Dewa 19 Featuring All Stars
Lyodra Tampil di Konser Dewa 19 (Foto: Instagram/@lyodraofficial)
JAKARTA - Konser DEWA 19 Featuring All Stars - Stadium Tour 2023 diselenggarakan malam ini di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta, Sabtu (12/8/2023). Dalam konser tersebut, Lyodra didapuk untuk menjadi penampil pembuka dan naik ke atas panggung pada pukul 19.15 WIB.

Di atas panggung, Lyodra tampak anggun dengan gaun hitam dengan aksen hiasan berwarna merah menyala di bagian tengah gaunnya. Dalam kesempatan itu, tak lupa Lyodra menyambut puluhan baladewa dan baladewi yang hadir sebelum nantinya mereka berjumpa dengan Ahmad Dhani cs yang dijadwalkan naik panggung pukul 20.00 WIB.

Jebolan Indonesian Idol X itu sukses mengajak seisi Stadion Utama Gelora Bung Karno bernyanyi tanpa dikomando lewat lagu-lagu hitsnya seperti Pesan Terakhir dan Kalau Bosan.

Di tengah penampilannya, Lyodra dibuat terkesima dengan kemegahan panggung DEWA 19 Featuring All Stars. Ditambah lagi, kemeriahan suara penonton yang kompak bernyanyi sambil melambaikan tangan mereka dengan wristband LED yang membuat seisi stadion terang benderang di tengah gelapnya malam.

Lyodra

Menatap seisi stadion dengan penuh kebanggan, Lyodra mengungkap harapannya bahwa suatu saat nanti dirinya akan berdiri di panggung megah sebagai sang pemilik konser. Ya, Lyodra berkeinginan untuk mengadakan konser tunggalnya dengan megah seperti saat ini.

"Semoga aku bisa konser sebesar ini," ujar Lyodra.

Menutup penampilannya, Lyodra tampak membawakan lagu Sang Dewi sekaligus merayakan satu tahun lahirnya lagu tersebut yang semakin melambungkan namanya. Sebuah karya indah yang diaransemen oleh Andi Rianto setelah sebelumnya dibawakan oleh sang diva Titi DJ.

