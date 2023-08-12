Titi DJ Jadi Malaikat Bersayap di The 90'S Festival

Titi DJ Jadi Malaikat Bersayap Saat Tampil di The 90'S Festival (Foto: Instagram/@ti2dj)

JAKARTA - The 90's Festival kembali digelar untuk keenam kalinya. Kali ini, Festival musik yang berlangsung pada 12-13 Agustus 2023 di Gambir Expo, Kemayoran, turut menghadirkan Titi DJ sebagai salah satu bintang tamunya.

Saat tampil di The 90's Festival, Titi DJ terlihat muncul di hadapan penonton sebagai malaikat bersayap. Sambil membawakan lagu-lagu hitsnya, ibu dari Stephanie Poetri ini tampil dengan sepasang sayap berwarna putih, seolah dirinya adalah bidadari.

Penampilan Titi semakin manis dengan cargo pants pink fuchsia dan long sleeves hitam yang mengekspos jelas kedua pundaknya. Penonton pun jelas tersihir dengan syahdunya aksi panggung Titi DJ saat melantunkan lagu Sang Dewi. Lenggak lenggoknya halus namun masih terkesan powerfull.

Titi mengaku, mulanya ia enggan memakai sayap karena merasa berlebihan.

"Malam ini spesial menyiapkan sayap-sayap. Agak lebay sih, tadi sempat nggak jadi pakai karena lebay nggak sih?," ucap Titi DJ, di The 90's Festival 2023, Sabtu (12/8/2023).