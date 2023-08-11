Mirada Bakal Hadirkan Inovasi Layanan di Vision+

JAKARTA - Vision+ dan Mirada bekerja sama untuk mengembangkan platform hiburan streaming digital. Mirada merupakan penyedia teknologi TV digital yang sudah diakui secara internasional, dan banyak mengembangkan platform operator dan penyiar di seluruh dunia.

Vision+ dan Mirada pun melakukan upacara penandatanganan atau signing ceremony di iNews Tower, Jakarta Pusat, dalam rangka mengumumkan kerja sama strategis mereka.

José-Luis Vázquez selaku Chief Executive Officer Mirada ini pun mengaku antusias bisa menjadi bagian untuk berinovasi dan menambah kualitas dari konten-konten dari Vision+.

“Kami sangat senang membentuk kembali pengalaman hiburan di Indonesia, menawarkan kepada pemirsa pengalaman yang mulus dan menawan dengan Vision+ dari MNC, didukung oleh solusi Iris kami,” ungkap José dalam acara Signing Ceremony di Gedung iNews Tower, Jakarta Pusat, Jumat (11/8/2023).

“Kepercayaan yang telah diberikan MNC pada teknologi kami menegaskan kembali dedikasi kami untuk mendorong batasan dan mendorong inovasi dalam video APAC landscape sebagai mitra tepercaya untuk layanan telekomunikasi,” jelasnya.

Sementara itu, Managing Director Vision+, Clarissa Tanoesoedibjo mengatakan Mirada memiliki platform yang terpercaya dan fleksibel dan dipercaya bisa mengembangkan kualitas platform streaming digital Vision+ ini.

“Merupakan suatu kehormatan besar bagi Vision+ untuk bekerja sama dengan Mirada. Sebagai sebuah penyedia teknologi kelas dunia, Mirada memiliki platform yang terpercaya dan fleksibel, serta dapat mendukung sistem teknologi Vision+ dengan front end dan IT supporting system yang baik,” ungkap Clarissa.