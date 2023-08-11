Vision+ dan Mirada Resmi Signing Ceremony Kembangkan Platform Hiburan Digital

JAKARTA – Vision+ dan Mirada melakukan upacara penandatanganan atau signing ceremony di iNews Tower, Jakarta Pusat, Jumat (11/8/2023). Hal ini dalam rangka mengumumkan kerja sama strategis mereka.

Vision+ menggandeng Mirada untuk mengembangkan platform hiburan digital Vision+. Mirada sendiri merupakan penyedia teknologi TV digital yang sudah diakui secara internasional, dan banyak mengembangkan platform operator dan penyiar di seluruh dunia.

Managing Director Vision+, Clarissa Tanoesoedibjo mengatakan, “Merupakan suatu kehormatan besar bagi Vision+ untuk bekerja sama dengan Mirada. Sebagai sebuah penyedia teknologi kelas dunia, Mirada memiliki platform yang terpercaya dan fleksibel, serta dapat mendukung sistem teknologi Vision+ dengan front end dan IT supporting system yang baik, sehingga Vision+ bisa fokus mengembangkan konten-kontennya. Kami harap kerja sama ini dapat meningkatkan kualitas konten Vision+ dan juga memberikan pengalaman streaming yang berkualitas kepada para pelanggan.”

José-Luis Vázquez, Chief Executive Officer Mirada menambahkan, “Kami sangat senang membentuk kembali pengalaman hiburan di Indonesia, menawarkan kepada pemirsa pengalaman yang mulus dan menawan dengan Vision+ dari MNC, didukung oleh solusi Iris kami. Kepercayaan yang telah diberikan MNC pada teknologi kami menegaskan kembali dedikasi kami untuk mendorong batasan dan mendorong inovasi dalam video APAC landscape sebagai mitra terpercaya untuk layanan telekomunikasi dan video dalam perjalanan mereka untuk membuktikan masa depan bisnis mereka dan tetap berada di garis depan industri.”