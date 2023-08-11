Vision+ Gandeng Mirada Kembangkan Platform Hiburan Digital

JAKARTA - Vision+ menggandeng Mirada untuk mengembangkan platform hiburan streaming digital. Mirada sendiri merupakan penyedia teknologi TV digital yang sudah diakui secara internasional, dan banyak mengembangkan platform operator dan penyiar di seluruh dunia.

Vision+ dan Mirada pun melakukan upacara penandatanganan atau signing ceremony di iNews Tower, Jakarta Pusat, dalam rangka mengumumkan kerja sama strategis mereka.

Managing Director Vision+, Clarissa Tanoesoedibjo mengatakan Mirada memiliki platform yang terpercaya dan fleksibel dan dipercaya bisa mengembangkan kualitas platform streaming digital Vision+ ini.

“Merupakan suatu kehormatan besar bagi Vision+ untuk bekerja sama dengan Mirada. Sebagai sebuah penyedia teknologi kelas dunia, Mirada memiliki platform yang terpercaya dan fleksibel, serta dapat mendukung sistem teknologi Vision+ dengan front end dan IT supporting system yang baik,” ungkap Clarissa dalam acara signing ceremony di iNews Tower, Jakarta Pusat, Jumat (11/8/2023).

Sementara itu, Clarissa juga mengatakan Mirada memiliki pengalaman yang baik di bidang digital. Sehingga, Vision+ pun percaya kerjasama ini bisa meningkatkan kualitas dari platform streaming dan memberi pengalaman lebih untuk penonton.

“Mirada memiliki track record yang impresif, secara perusahaan mereka juga sangat terpercaya. Dengan begitu, ini diharapkan bisa meningkatkan kualitas platform kami secara level dunia,” paparnya.

José-Luis Vázquez selaku Chief Executive Officer Mirada menambahkan begitu antusias bisa bekerjasama bersama Vision+ dan bisa memberi pengalaman berharga untuk kepada para penonton Tanah Air.

“Kami sangat senang membentuk kembali pengalaman hiburan di Indonesia, menawarkan kepada pemirsa pengalaman yang mulus dan menawan dengan Vision+ dari MNC,” jelasnya.