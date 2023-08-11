Bintang Sinetron Cinta Tanpa Karena Turut Hadir di Content Showcase Parade Vision+ dan MNC Pictures

JAKARTA - Content Showcase Parade yang diselenggarakan oleh Vision+ dan MNC Pictures berlangsung pada Kamis, 10 Agustus 2023 di Ballroom 2nd Floor Hotel Park Hyatt Jakarta, Kebon Sirih, Jakarta Pusat. Dalam kesempatan itu, beberapa pemeran sinetron produksi MNC Pictures sempat hadir dan ikut memeriahkan acara.

Salah satunya ialah Ochi Rosdiana dan Reuben Elishama pemeran dalam sinetron Cinta Tanpa Karena yang ikut hadir dalam acara tersebut. Bahkan keduanya merasa bahagia dapat datang ke acara ini.

“Senang banget dikasih kesempatan untuk datang ke acara ini. Karena acara ini spesial banget. Kita tadi abis dari lokasi syuting,” kata Ochi Rosdiana di Ballroom 2nd Floor Hotel Park Hyatt Jakarta, Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Kamis, 10 Agustus 2023.

Dalam kesempatan tersebut, Ochi dan Reuben pun mengaku sangat bahagia lantaran sinetron yang mereka perankan bisa diterima oleh masyarakat Indonesia.