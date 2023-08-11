Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY TV SCOOP

Berkolaborasi dengan MNC Pictures, Hary Tanoesoedibjo Siap Bawa Vision+ Masuk ke Pasar Internasional

Dimas Andhika Fikri , Jurnalis-Jum'at, 11 Agustus 2023 |07:45 WIB
Berkolaborasi dengan MNC Pictures, Hary Tanoesoedibjo Siap Bawa Vision+ Masuk ke Pasar Internasional
Harry Tanoe, CEO MNC Group, siap bawa Vision+ ke pasar internasional. (Foto: MNC Media)
A
A
A

JAKARTA - Platform streaming services alias OTT mengalami perkembangan cukup pesat dalam beberapa tahun terakhir. Vision+ yang merupakan bagian dari MNC Group jelas ikut mengalami perkembangan seiring dengan berjalannya waktu.

Melihat geliat OTT yang terus menunjukkan tren positif, Vision+ memutuskan untuk berintegrasi dengan MNC Pictures. Tujuan dari integrasi tersebut tentunya untuk menghasilkan beragam konten-konten series maupun film yang berkualitas.

Kolaborasi tersebut diumumkan secara langsung di depan para mitra dan pelaku seni peran Indonesia pada acara bertajuk Vision+ & MNC Pictures : Content Showcase Parade yang digelar di Park Hyatt Hotel, Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Kamis, 10 Agustus 2023.

Dalam kata sambutannya, Executive Chairman MNC Group, Hary Tanoesoedibjo mengatakan, gebrakan yang dilakukan Vision+ dan MNC Pictures tidak akan berhenti di sini saja.

"Melalui integrasi ini, saya ingin memberikan gambaran bahwa, kedepannya yang sedang dipersiapkan MNC Group khususnya di bidang konten dan distribusinya adalah, Vision+ ini akan menjadi backbone daripada OTT streaming services dari grup bukan hanya untuk Indonesian Market tetapi juga untuk International Market," terangnya.

Vision+ dan MNC Pictures

Namun untuk saat ini, lanjut Hary Tanoesoedibjo, Vision+ akan fokus membuat konten-konten berkualitas atau yang ia sebut dengan istilah high quality content.

"Konten-konten yang sifatnya lebih higher quality related itu produksinya akan disupport oleh MNC Pictures yang saya percaya dari total produksi jamnya terbesar di Indonesia. Di belakangnya nanti juga disupport oleh RCTI, MNC TV, iNews dan Global TV," timpalnya.

Hary Tanoesoedibjo yakin jalan Vision+ untuk merambah pasar internasional akan semakin terbuka lebar dengan sokongan fasilitas yang dimiliki MNC Group saat ini.

Seperti diketahui, beberapa waktu lalu, MNC Group telah meresmikan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Lido yang memiliki sejumlah area berbasis entertainment seperti Movieland, theme park, hingga Music and Art Centre.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/19/598/3184505/microdrama_liontin_kirana-orRc_large.jpg
Microdrama VISION+ Liontin Kirana: Pengorbanan Anak demi Selamatkan Sang Ibu
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/14/33/3183540/combo_asia-zocl_large.jpeg
VISION+ dan iQIYI Hadirkan Esther Yu di Peluncuran Combo Asia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/24/598/3179059/berani_takut_vision-pWMZ_large.jpg
6 Konten Spesial Halloween di Berani Takut VISION+
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/10/598/3168950/vision-5a7k_large.jpg
Langganan VISION+ Upin Ipin Cuma Rp25.000, Hiburan Aman untuk Anak 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/03/598/3167456/premium_vision-dHao_large.jpg
Promo Masih Berlangsung! Nonton Gratis Premium VISION+ Sebulan, Lengkap dari Sport hingga Tayangan Anak
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/17/598/3163437/vision_plus-ZOFc_large.jpg
Gratis Premium VISION+ Sebulan, Jajal Ribuan Konten Olahraga hingga Animasi Anak
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement