Berkolaborasi dengan MNC Pictures, Hary Tanoesoedibjo Siap Bawa Vision+ Masuk ke Pasar Internasional

Harry Tanoe, CEO MNC Group, siap bawa Vision+ ke pasar internasional. (Foto: MNC Media)

JAKARTA - Platform streaming services alias OTT mengalami perkembangan cukup pesat dalam beberapa tahun terakhir. Vision+ yang merupakan bagian dari MNC Group jelas ikut mengalami perkembangan seiring dengan berjalannya waktu.

Melihat geliat OTT yang terus menunjukkan tren positif, Vision+ memutuskan untuk berintegrasi dengan MNC Pictures. Tujuan dari integrasi tersebut tentunya untuk menghasilkan beragam konten-konten series maupun film yang berkualitas.

Kolaborasi tersebut diumumkan secara langsung di depan para mitra dan pelaku seni peran Indonesia pada acara bertajuk Vision+ & MNC Pictures : Content Showcase Parade yang digelar di Park Hyatt Hotel, Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Kamis, 10 Agustus 2023.

Dalam kata sambutannya, Executive Chairman MNC Group, Hary Tanoesoedibjo mengatakan, gebrakan yang dilakukan Vision+ dan MNC Pictures tidak akan berhenti di sini saja.

"Melalui integrasi ini, saya ingin memberikan gambaran bahwa, kedepannya yang sedang dipersiapkan MNC Group khususnya di bidang konten dan distribusinya adalah, Vision+ ini akan menjadi backbone daripada OTT streaming services dari grup bukan hanya untuk Indonesian Market tetapi juga untuk International Market," terangnya.

Namun untuk saat ini, lanjut Hary Tanoesoedibjo, Vision+ akan fokus membuat konten-konten berkualitas atau yang ia sebut dengan istilah high quality content.

"Konten-konten yang sifatnya lebih higher quality related itu produksinya akan disupport oleh MNC Pictures yang saya percaya dari total produksi jamnya terbesar di Indonesia. Di belakangnya nanti juga disupport oleh RCTI, MNC TV, iNews dan Global TV," timpalnya.

Hary Tanoesoedibjo yakin jalan Vision+ untuk merambah pasar internasional akan semakin terbuka lebar dengan sokongan fasilitas yang dimiliki MNC Group saat ini.

Seperti diketahui, beberapa waktu lalu, MNC Group telah meresmikan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Lido yang memiliki sejumlah area berbasis entertainment seperti Movieland, theme park, hingga Music and Art Centre.