HOT GOSSIP

Cerita Ashanty Minta Cerai Setiap Tahun: Aku Merasa Menyerah

Lintang Tribuana , Jurnalis-Minggu, 13 Agustus 2023 |08:30 WIB
Cerita Ashanty Minta Cerai Setiap Tahun: Aku Merasa Menyerah
Cerita Ashanty Minta Cerai Setiap Tahun. (Foto: Instagram/@ananghijau)
JAKARTA - Kehidupan rumah tangga Ashanty dan Anang Hermansyah ternyata tak selalu mulus seperti kelihatannya. Ada kalanya mereka mengalami pasang dan surut seperti pasangan lainnya.

Hal ini diakui Ashanty yang bahkan berkali-kali pernah meminta cerai dari Anang. Dalam kurun waktu 11 tahun menikah, ia sempat merasa ingin berpisah sebanyak 3 kali.

"Kalau dibilang sering banget aku merasa menyerah, mungkin setahun sekali. Setahun sekali aku kayak 'kayaknya aku mungkin nggak siap dengan rumah tangga ini," kata Ashanty, dikutip dari YouTube Melaney Ricardo, Minggu (13/8/2023).

Dorongan bercerai itu ia dua kali ia rasakan saat masa awal pernikahan. Pelantun Jodohku itu merasa belum siap dengan pernikahan serta masalah ekonomi yang membuatnya merasa sengsara.

"Yang terakhir ada lagi nih di masa-masa dua tiga tahun lalu. Aku merasa kayak 'kayaknya aku menyerah deh'," kata Ashanty.

