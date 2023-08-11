Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Anak Diejek Mirip Virgoun, Inara Rusli Beri Respons Menohok

Lintang Tribuana , Jurnalis-Minggu, 13 Agustus 2023 |08:05 WIB
Anak Diejek Mirip Virgoun, Inara Rusli Beri Respons Menohok
Anak Inara Rusli Diejek Mirip Virgoun. (Foto: Instagram/@mommy_starla)
A
A
A

JAKARTA - Inara Rusli memberi pernyataan yang menohok kepada netizen yang menggunjinh fisik sang putri sulung, Starla, lantaran ia dinilai sangat mirip sang ayah.

Hal ini bermula dari unggahan Instagram Inara. Ia membagikan potret ketiga anaknya sekaligus memberi informasi bahwa mereka diajak jalan-jalan oleh sang ayah.

"Yang lagi di Taman Safari. Have fun ya sama daddy," tulis Inara, dikutip pada Minggu (13/8/2023).

Alih-alih mengomentari tentang kedekatan mereka dengan ayahnya, unggahan itu malah dipenuhi komentar mengenai fisik sang anak sulung yang dinilai mirip Virgoun.

"Ganteng-ganteng anak cowoknya, tapi yang cewek mirip Virgoun," tulis akun @ysku****

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
