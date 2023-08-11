Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Tetap Bersyukur, Panji Petualang Mantap Berhijrah

Ravie Wardani , Jurnalis-Jum'at, 11 Agustus 2023 |23:01 WIB
Tetap Bersyukur, Panji Petualang Mantap Berhijrah
Panji Petualang mantab hijrah (Foto: Okezone)
A
A
A

 JAKARTA - Muhammad Panji atau yang dikenal Panji Petualang, mengaku mantap berhijrah sejak setahun terakhir. Dia mengaku pilihan tersebut dilakukan guna meningkatkan rasa syukurnya kepada Tuhan.

Diketahui, Panji saat ini divonis mengidap diabetes. Bahkan, kadar gula darahnya sampai mencapai 500. Penyakit itu juga membuat mentalnya cukup terganggu.

"Karena aku tuh jarang sakit paling tipes gitu kan, sekalinya kena vonis diagnosa diabet, waduh itu benar-benar kayak yang 'hah diabet'," ucap Panji Petualang saat ditemui awak media di Kawasan Mampang, Jakarta Selatan, Jumat (11/8/2023).

Tetap Bersyukur, Panji Petualang Mantap Berhijrah

Seiring berjalannya waktu, Panji merasa harus meningkatkan rasa syukurnya kepada Tuhan. Apalagi, kondisi kesehatan pria kelahiran 27 Juli 1989 itu sudah berangsur membaik.

"Hijrah sih, saya lebih ke punteun, sholat, bersyukurnya sih gitu, lebih ke ngerubah perilaku, yang tadinya mungkin masih ngeretek lah kalau kata orang Sunda mah. Lebih soft lagi, ya lebih banyak hamdalah lah, Alhamdulillah," ujarnya.

"Udah hampir setahun ini sih hijrah mah. Jadi Islamnya Islam, bukan KTP, Insya Allah," kata Panji Petualang.

Halaman:
1 2
