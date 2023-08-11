Lapor Balik, Mario Teguh Dicecar 17 Pertanyaan

JAKARTA - Mario Teguh mendapat 17 pertanyaan dari tim penyidik usai menjalani pemeriksaan terkait kasus pencemaran nama baik di Polda Metro Jaya, Jumat (11/8/2023).

Mario Teguh dan istrinya, Linna melaporkan balik Sunyoto Indra Prayitno ke Polda Metro Jaya pada 28 Juli 2023.

Dia tak terima dituding melakukan penipuan dan penggelapan oleh sang rival. Sebagai pelapor, Mario Teguh menerima sebanyak 17 pertanyaan dari tim penyidik.

"Ada 17 (pertanyaan)," kata Mario Teguh di Gedung Direktorat Reserse Kriminal Umum (Ditreskrimsus) Polda Metro Jaya, Jumat (11/8/2023).

"Laporan itu sudah kami buat bulan Juli bulan lalu. Terlapornya saudara SIP dan SCB ya," sambungnya.

Sejatinya, Mario Teguh sendiri tak ambil pusing dengan laporan yang dilayangkan Sunyoto Indra Prayitno pada 19 Juni lalu tersebut.

Dia bahkan mengklaim tidak memahami kasus yang dipermasalahkan mantan rekan kerjanya itu.

"Kita justru nggak tahu masalah laporan dia," ungkap Mario Teguh.