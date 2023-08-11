Kembangkan Diri Jadi Model, Julieta Azzahra Senang dapat Banyak Endorse

JAKARTA - Memiliki hobi yang dibayar, tentunya membuat seseorang patut untuk bersyukur. Hal tersebut juga dirasakan oleh Julieta Azzahra, seorang model kelahiran Surabaya, Jawa Timur, yang awalnya memiliki hobi berfoto hingga mampu berkarier sebagai model.

Berawal dari keisengannya mengikuti event, ia pun justru menjadikan hobinya berpose di depan kamera sebagai profesi. Terlebih, ia bukan hanya mendapatkan uang dari pekerjaannya, tetapi juga produk dari tawaran endorse.

"Awalnya cuma iseng-iseng ikutan event photo dan hanya melakukan hobi saja. Lama-lama jadi nyaman dan berubah menjadi profesi," ujarnya.

"Seru, banyak endorse-an masuk dan dapat pengalaman baru, jadi ingin terus berkembang," sambungnya.

Di tengah karier modelnya, perempuan 27 tahun ini menyadari bahwa tak semua orang menyukainya. Namun, ia lebih memilih untuk tak ambil pusing dengan komentar negatif yang dilayangkan padanya.

"Ada juga yang memandang saya negatif tapi banyak juga yang berpikir positif. Karena kita tidak bisa membuat semua orang menyukai saya dan tidak pernah membalas omongan mereka, karena itu tidak penting," bebernya.

Sejauh ini, Julieta mengaku bahwa dirinya tak memiliki kesulitan dalam berkarier di dunia model. Akan tetapi, ia hanya perlu pintar-pintar membagi waktu antara pekerjaan dan pendidikan.