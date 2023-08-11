Kabar Bahagia, Cesen Istri Marshel Widianto Hamil Anak Kedua

JAKARTA - Marshel Widianto membagikan kabar gembira. Sang istri Yansen Indiani atau akrab disapa Cesen tengah hamil anak kedua.

Marshel Widianto mengumumkan kabar bahagia itu lewat unggahan di Instagram miliknya. Dalam unggahan itu terlihat Marshel Widianto bersama sang istri dan anak pertama mereka Archie berpose sambil tengkurep dan tersenyum ke arah kamera.

Tak ketinggalan Marshel Widianto dan Cesen memperlihatkan hasil testpack.

"Inilah keluarga kita. Yang subur dan kaya raya. Sawah ladang terhampar luas Samudra Biru," tulis Marshel Widianto dikutip dari Instagram pribadinya, Jumat (11/8/2023).

Komika asal Tanjung Priok itu juga menyampaikan rasa terima kasihnya kepada Tuhan atas kepercayaannya yang sudah menitipkan anak kembali kepada pasangan itu.

"Terima kasih Om Je sudah percaya lagi kepada kami dengan menitipkan anak kedua kami Tercinta," tambah Marshel Widianto.

Marshel juga tak lupa menyemangati sang istri lantaran harus kembali hamil meski anak pertama mereka masih sangat kecil.

"Semangat ya @ceseniy ibu dari anak 2 kuh. Mohon doanya ya teman-teman semua. Archie punya adik," tutup Marshel Widianto.

