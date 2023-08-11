Nana Mirdad Bagikan Tips untuk Hidup yang Lebih Baik

JAKARTA - Artis Nana Mirdad ikut berpartisipasi di aksi Gerakan Lebih Baik dalam bentuk aktivitas yoga bersama. Selain dirinya, ada pula Hendri Take selaku instruktur yoga bersertifikat, dan juga dr. Sungadi Santoso yang kerap berbagi tips & trik terkait informasi kesehatan.

Dalam acara tersebut, istri dari Andrew White ini mengatakan bahwa dahulu ia sempat memiliki pola hidup yang berantakan. Namun, hal itu berubah ketika ia mengenal sosok sang suami.

"Dulu pola hidup aku berantakan, sebelum kenal sama Andrew. Tapi karena Andrew teratur sekali, jadi justru dia yang meng-influence aku untuk bergerak lebih baik," paparnya.

Wanita 38 tahun ini juga sempat memberikan tips yang biasa ia lakukan setiap harinya untuk hidup yang lebih baik. Tentunya, ia menyadari bahwa ketidakseimbangan gaya hidup tentu dapat merugikan kesehatan.

“Setiap hari mengusahakan untuk active lifestyle, tetap aktif bergerak. Yang kedua, memperhatikan asupan makanan," paparnya.

"Lebih mengutamakan memakai bahan yang lebih sehat, prosesnya lebih healthy, yang penting balance. Lalu berikutnya mengurangi konsumsi gula,” tambahnya.

Bukan hanya Nana Mirdad yang membagikan tips dalam acara tersebut. Dr Sungadi Santoso juga turut serta memberikan pesan kepada audiens di acara talkshow untuk selalu konsisten melakukan gaya hidup sehat.

“Tetap konsisten melakukan gaya hidup sehat, tetap bergerak dan jangan lupa minum air untuk mengisi kembali cairan tubuh,” beber dr. Sungadi Santoso.