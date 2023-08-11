Zul Zivilia Manggung Lagi, Istri dan Anak Lepas Rindu

JAKARTA - Zulkifli alias Zul Zivilia sempat manggung di JIExpo, Kemayoran, Jakarta Pusat. Tampilnya Zul menjadi banyak perhatian banyak orang. Sebab, kegiatan itu dilakukan di tengah masa penahanannya.

Saat itu, Zul Zivilia manggung bersama grup bandnya bernama Sindur Rock Band. Band tersebut disinyalir dibentuk Zul di dalam hotel prodeo bersama narapidana lainnya.

Istri Zul Zivilia, Retno Paradiah, mengaku momen sang suami manggung juga digunakan untuk bertemu buah hatinya.

"Karena kan di situ anak-anak bisa di bawa kan jadi sekalian. Karena kebetulan juga udah dua bulan nggak ketemu sama Papanya, nah ada undangan buat ke sana yaudah kita kesana bawa anak-anak," kata Retno Paradiah saat ditemui awak media di Kawasan Mampang, Jakarta Selatan, Jumat (11/9/2023).

"Apalagi suasananya kan berbeda dari lapas yang lebih tertutup itu. Kalau kemarin lebih terbuka, jadi banyak bercanda sama anak-anak," kata dia lagi.

Retno pun mengaku senang dengan kegiatan yang dibuat pihak Kemenkumham kepada narapidana di Lapas Gunung Sindur.

Tak hanya itu, Retno juga mengucap syukur atas remisi yang diperoleh Zul Zivilia dari pihak berwajib.

"Senang banget pastinya, istilahnya juga membantu kegiatan di Lapas ya, itu katanya ada remisi tambahan. Jadi syukur Alhamdulillah dia mau berkarya lagi, dan mau membagikan pengetahuan dia di dunia musik di Lapas," kata Retno.

"Aku kurang tahu ya cuma ya katanya dia dapat remisi lumayan lah tahun ini," sambungnya.

