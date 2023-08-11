Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Sienna Pakai Hijab, Ben Kasyafani Cemas Sang Anak Dibully Netizen

Ayu Utami Anggraeni , Jurnalis-Jum'at, 11 Agustus 2023 |18:02 WIB
Sienna Pakai Hijab, Ben Kasyafani Cemas Sang Anak Dibully Netizen
Ben Kasyafani khawatir Sienna dibully (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Ben Kasyafani bangga dengan keputusan sang putri, Sienna Ameerah Kasyafani memakai hijab. Namun demikian, ia juga sempat khawatir.

Pasalnya, usia Sienna baru menginjak usia 10 tahun, sehingga Ben Kasyafani sempat berat.

"Sejauh ini gue ngelihatnya sih nggak tahu mungkin di dalam hati dia agak berat karena namanya perempuan kan pasti pengin memperlihatkan rambutnya," kata Ben Kasyafani di kawasan Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (10/8/2023).

Sienna Pakai Hijab, Ben Kasyafani Cemas Sang Anak Dibully Netizen

Kendati begitu, sebagai orangtua Ben Kasyafani berusaha untuk mendukung lagipula Sienna sendiri sangat senang menjalaninya.

"Tapi dia ngelakuinnya dengan senang hati jadi kita seneng," ungkap Ben Kasyafani.

Lebih lanjut mantan suami Marshanda itu mengingatkan agar nantinya publik tidak memberikan kritik pedas terhadap putrinya jika nantinya berubah.

"Tapi ya ini kan kita bicara anak baru umur 11 tahun, pra remaja, kita nggak tau kan kalau kadang-kadang berubah," imbuh Ben Kasyafani.

