HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Rossa Dituding Cuekin Peto saat Manggung, Rizky Febian Beri Klarifikasi: Kita Fun Banget!

Johnny Johan Sompotan , Jurnalis-Sabtu, 12 Agustus 2023 |11:30 WIB
Rossa Dituding Cuekin Peto saat Manggung, Rizky Febian Beri Klarifikasi: Kita Fun Banget!
Rizky Febian tepis isu dugaan Rossa mencueki Betrand Peto saat konser di Malaysia. (Foto: instagram @rizkyfbian)
JAKARTA - Penampilan apik Rossa bersama Betrand Peto dan Rizky Febian di Malaysia menuai kekaguman dari banyak pihak. Sayangnya, hal itu harus ternodai gegara beredarnya video yang diduga Rossa mencueki Betrand Peto. Melihat hal itu, Rizky Febian mengklarifikasinya.

"Saya itu kasihan sama Teh Oca (Rossa-red) yang terus digiring dengan oknum-oknum diluar sana, seakan-akan mencuekkan Betrand Peto. Padahal, tidak seperti itu kenyataannya," ujar Rizky Febian di YouTube HAS Creative, Sabtu (12/8/2023).

"Jujur saja, sebenarnya di sana itu enggak ada kayak gitu. Di sana, fun banget bahkan Teh Oca ada satu momen di mana saat gladi resik dia kasih tahu Betrand Peto agar bisa tampil maksimal," tuturnya.

Rossa

Diakuinya, Rossa merupakan musisi yang kerap menuangkan ilmu bermusiknya kepada juniornya. Bahkan, Rossa juga kerap merangkul juniornya untuk bisa lebih maksimal dari Rossa.

"Betrand Peto itu nyanyi di opening Teh Oca, jadi tidak mungkin kalau sampai Teh Oca cuekin dia. Karena aku tahu tipikal Teh Oca kayak gimana," imbuhnya.

"Dia itu benar-benar merangkul para juniornya, apalagi aku dekat banget sama dia dan situasi di sana itu pas lagu terakhir, kita fun saja," ucapnya.

Rizky Febian pun menceritakan kronologis yang sesungguhnya. Di mana, saat itu ia bersama Onyo sapaan akrab Betrand Peto itu saling rangkulan.

"Mungkin karena momennya saat Teh Oca ke depan, aku sama Onyo itu rangkulan karena biar dapat blockingan dan biar terlihat lebih fun saja," tegasnya lagi.

"Akhirnya sama oknum-oknum itu memotong bagian dari video yang seakan-akan Teh Oca mencuekin Onyo, padahal di backstage kita ketawa-ketawa, ketemu sama Onyo saja baik-baik," tukasnya.

Diketahui, Rossa menggelar konser bertajuk Another Journey: The Beginning di Zepp, Kuala Lumpur, pada 13 Juli silam. Dalam kesempatan itu, sang diva menggandeng Rizky Febian dan Betrand Peto sebagai bintang tamu.

Saat menyanyikan lagu Pudar, Rossa terlihat berduet bersama dua bintang tamunya. Suasana konser sangat heboh dengan musik menghentak.

