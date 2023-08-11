Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Sonny Septian Jijik dengan Konten Oklin Fia, Merasa Pria Dijadikan Objek Seksual

Lintang Tribuana , Jurnalis-Jum'at, 11 Agustus 2023 |17:09 WIB
Sonny Septian Jijik dengan Konten Oklin Fia, Merasa Pria Dijadikan Objek Seksual
Sonny Septian Jijik dengan Konten Makan Es Krim Oklin Fia. (Foto: Sonny Septian/Instagram/@sonnyseptian)
A
A
A

JAKARTA - Sonny Septian menjadi salah satu artis yang mengritisi konten selebgram Oklin Fia. Sang aktor menyampaikan opininya lewat unggahan di Instagram.

Suami Fairuz A Rafiq ini membagikan gambar tangkapan layar sebuah paragraf berita mengenai Oklin Fia yang dihujat warganet lantaran membuat konten makan es krim di depan alat vital pria.

"Siapapun orangnya dengan atau tanpa hijab orang yang ngelakuinnya dan di posting di media sosial supaya diliat banyak orang dan bisa di akses sama siapa aja, gue sebagai laki laki malah jijik banget liatnya," kata Sonny Septian, dikutip pada Jumat (11/8/2023).

Bahkan, Sonny keberatan dengan konten Oklin Fia tersebut. Ia merasa laki-laki dijadikan sebagai objek seksual oleh perempuan 22 tahun itu.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/20/33/3164065/nunung-uDEy_large.jpg
4 Artis Indonesia Idap Kanker Payudara, Nunung Berhasil Sembuh
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/04/33/3160213/jessica_iskandar-WpIA_large.jpg
6 Artis Indonesia Blakblakan Mengaku Hamil di Luar Nikah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/20/205/3156669/makki_ungu-5G7u_large.jpg
Makki Ungu Tanggapi Protes Musisi Dapat Royalti Kecil
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/15/205/3155428/ari_lasso-0KJv_large.jpg
7 Penyanyi dan Band Indonesia yang Punya Riders Sederhana, Tak Aji Mumpung
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/13/33/3154982/yunita_ababiel-nhbz_large.jpg
Biodata Yunita Ababiel, Pedangdut Senior yang Tutup Usia di 60 Tahun
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/13/33/3154935/pedangdut_senior_yunita_ababiel_meninggal_dunia-7oGP_large.jpg
Innalillahi, Pedangdut Senior Yunita Ababiel Meninggal Dunia di Usia 61 Tahun
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement