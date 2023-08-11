Sonny Septian Jijik dengan Konten Oklin Fia, Merasa Pria Dijadikan Objek Seksual

JAKARTA - Sonny Septian menjadi salah satu artis yang mengritisi konten selebgram Oklin Fia. Sang aktor menyampaikan opininya lewat unggahan di Instagram.

Suami Fairuz A Rafiq ini membagikan gambar tangkapan layar sebuah paragraf berita mengenai Oklin Fia yang dihujat warganet lantaran membuat konten makan es krim di depan alat vital pria.

BACA JUGA: Alasan Sonny Septian Kritisi Penghargaan Aib Artis

"Siapapun orangnya dengan atau tanpa hijab orang yang ngelakuinnya dan di posting di media sosial supaya diliat banyak orang dan bisa di akses sama siapa aja, gue sebagai laki laki malah jijik banget liatnya," kata Sonny Septian, dikutip pada Jumat (11/8/2023).

Bahkan, Sonny keberatan dengan konten Oklin Fia tersebut. Ia merasa laki-laki dijadikan sebagai objek seksual oleh perempuan 22 tahun itu.