HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Kerap Dicap Sempurna, Prilly Latuconsina Ungkap Hal yang Tak Bisa Dilakukan

Devi Ari Rahmadhani , Jurnalis-Jum'at, 11 Agustus 2023 |17:50 WIB
JAKARTA - Prilly Latuconsina selalu terlihat sempurna dimata semua orang. Bukan hanya pandai berakting, artis 26 tahun ini juga cukup pintar dalam hal pendidikan serta bisnis.

Dianggap sebagai perempuan dengan paket komplit, rupanya ada sebuah hal yang tak bisa dilakukan oleh seorang Prilly Latuconsina. Dalam podcast milik Arief Muhammad, bintang film Danur ini mengungkapkan sebuah hal yang tak bisa dilakukannya sama sekali.

“Naik motor, aku nggak bisa naik motor,” ucap Prilly Latuconsina dalam podcast tersebut.

"Nggak nyampe," timpalnya.

Prilly Latuconsina

Lebih lanjut, mantan kekasih Irzan Faiq ini mengungkapkan alasannya tak bisa mengendarai motor. Selain lantaran postur tubuhnya yang mungil, sulung dua bersaudara ini juga tidak mendapat izin dari orang tua.

“Dipingit pak, aku dipingit dari dulu enggak boleh naik motor sama Papa. Nggak pernah belajar, nggak boleh,” jelas Prilly.

Bukan tanpa sebab, kedua orang tuanya melarangnya untuk mengendarai motor. Pasalnya, ada sebuah kejadian yang membuat keduanya trauma.  

“Jadi dulu ada sepupu aku yang kecelakaan naik motor. Jadi orangtua aku trauma. Karena mereka merasa kalau naik motor jatuh yang kena langsung badan, kalau mobil kan ada air bag. Mereka mikirnya gitu. Dan takut banget lihat badan aku kecil, naik motor. Ya namanya orang tua," jelasnya.

Telusuri berita celebrity lainnya
