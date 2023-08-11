Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Pesta Pernikahan Bakal Dihadiri Prabowo, Fritz Hutapea: Udah Kenal dari Kecil

Lintang Tribuana , Jurnalis-Jum'at, 11 Agustus 2023 |16:42 WIB
Pesta Pernikahan Bakal Dihadiri Prabowo, Fritz Hutapea: Udah Kenal dari Kecil
Pernikahan Fritz Hutapea dan Chen Giovani Akan Dihadiri Prabowo. (Foto: Chen Giovani dan Fritz Hutapea/Instagram/@fritzhutapea)
JAKARTA - Anak Hotman Paris, Fritz Hutapea, akan melangsungkan pernikahan dengan Chen Giovani yang akan digelar pada 16 September mendatang. Dalam kesempatan itu, sang ayah turut mengundang Menteri Pertahanan Prabowo.

Kabarnya, Prabowo akan turut serta dalam salah satu prosesi adat Batak di pesta pernikahan Fritz dan Chen, yakni memasangkan kain ulos.

BACA JUGA:

Fritz mengungkapkan kebahagiaannya atas rencana kehadiran Prabowo di hari bahagianya. Ia mengaku bahwa Prabowo memang sudah dekat dengan keluarganya sejak dia kecil.

"Pasti (kehormatan). Saya udah kenal Pak Prabowo dari kecil," kata Fritz, dikutip dari Intens Investigasi, Jumat (11/8/2023).

"Selain jadi klien, dia juga salah satu teman keluarga yang baik. Benar-benar menjaga hubungan. Dia adalah teman keluarga yang paling lama," sambungnya.

Halaman:
1 2
