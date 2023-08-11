Ngonten Bareng, Inara Rusli dan Inge Anugrah Didesak Netizen Segera Bikin Girlband

JAKARTA - Inara Rusli dan Inge Anugrah kembali tampil bersama. Setelah sama-sama digandeng oleh Dokter Richard Lee untuk menjadi brand ambassador klinik kecantikannya, kini keduanya terlihat tampil bersama lagi di dalam sebuah konten TikTok.

Dalam akun TikTok milik Inger, kedua wanita ini terlihat tampil cantik dengan pakaian serba hitam. Jika Inara mengenakan dress hitam, Inge justru terlihat garang mengenakan celana dan jaket kulit serba hitam.

Dalam video yang telah ditonton lebih dari 800 ribu kali itu, mereka bergoyang dan bernyanyi lagu Single Ladies milik Beyonce secara bersamaan. Mereka tampak bahagia menyanyikan lagu yang seolah merepresentasikan kondisi mereka yang saat ini sedang dalam proses perceraian dimana nantinya status mereka menjadi kembali single.

Dokter Richard Lee pun ikut nimbrung di kolom komentar dengan menyebut kedua wanita tersebut terlihat lebih cantik.

"Ketika single lebih cantik," tulis Dokter Richard Lee.

Sementara itu, beberapa netizen terlihat ramai memenuhi kolom komentar tersebut. Menariknya, tak sedikit yang memberikan usul agar keduanya membentuk semacam girl group dengan menggandeng beberapa wanita lain yang memiliki permasalahan asmara yang sama, seperti Ririe Fairus, Lady Nayoan hingga Mawar.

"Buat grup keren nih. Ina dan Inge tambah Mawar, Riri, Lady, cakep semua," kata @yan***.