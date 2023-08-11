Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Nikita Mirzani Sebut Oklin Fia Gila Perhatian, Berharap Susul Jejak Lina Mukherjee

Lintang Tribuana , Jurnalis-Jum'at, 11 Agustus 2023 |15:02 WIB
Nikita Mirzani Sebut Oklin Fia Gila Perhatian, Berharap Susul Jejak Lina Mukherjee
Nikita Mirzani Komentari Kontroversi Konten Makan Es Krim Oklin Fia. (Foto: Nikita Mirzani/Instagram/@nikitamirzanimawardi_172)
JAKARTA - Nikita Mirzani menanggapi tentang selebgram Oklin Fia yang viral lantaran konten makan es krim dengan gaya vulgar. Ia menilai perempuan itu ingin diperhatikan dengan menyuguhkan konten nyeleneh.

"Kalau menurut gue, si Oklin minta perhatian kali," kata Nikita, dikutip dari YouTube Berkah Intertainment, Jumat (11/8/2023).

"Ya dia butuh perhatian dari seluruh orang di dunia ini, makanya dia begitu kali ya. Mungkin dia gila-gila pengen diperhatiin kali," sambungnya.

Hal yang membuat netizen geram adalah penampilan Oklin Fia sebagai perempuan berhijab. Banyak yang menilai perempuan 22 tahun itu sudah melecehkan agama.

