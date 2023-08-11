Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

3 Gaya Foto Kekinian ala Nita Gunawan, Menggoda dengan Perut Ramping

Mochammad Fahreza Bachtiar , Jurnalis-Jum'at, 11 Agustus 2023 |14:53 WIB
Gaya foto kekinian Nita Gunawan, menggoda dengan perut ramping. (Foto: Instagram/@nitagunawan09)
JAKARTA - Gaya foto kekinian ala Nita Gunawan dalam balutan crop top yang membuat perut ratanya terekspose. Sang presenter mengaku, perut rata itu didapatkannya dengan berolahraga dan tidak mengonsumsi daging merah. 

“Tidak sia-sia tak makan daging merah (selama) 2 bulan (terakhir),” ujar presenter 30 tahun lewat akun Instagram @nitagunawan09, pada 11 Agustus 2022. Dengan begitu, sudah setahun dia tidak mengonsumsi daging merah.

Berikut deretan gaya foto kekinian ala Nita Gunawan dalam balutan crop top yang bakal bikin kamu iri dengan perut ratanya, seperti dikutip Okezone dari akun Instagram sang presenter.

1.Pink Love

Nita Gunawan membuat netizen gemas saat mengunggah foto dalam balutan crop top berwarna pink fuschia di Instagram, pada 10 Juli 2023. Atasan yang memamerkan perut rampingnya itu dipadukannya dengan celana jeans berwarna biru. 

Gaya foto kekinian ala Nita Gunawan, menggoda pamer perut ramping. (Foto: Instagram/@nitagunawan09)

Gaya foto kekinian ala Nita Gunawan. (Foto: Instagram/@nitagunawan09)

Rapopo aku dudu tipemu sing penting atimu duwe ku (Enggak apa-apa aku bukan tipemu, yang penting hatimu milikku),” ujar perempuan asal Kudus, Jawa Tengah itu dalam caption unggahannya.

2.Simple White

Gaya foto kekinian ala Nita Gunawan selanjutnya adalah ketika dia memilih kemeja crop top berwarna putih yang simple dan celana jeans ketat berwarna biru. Tampilan terlihat simple namun elegan dengan rambut panjang tergerai.

Gaya foto kekinian ala Nita Gunawan. (Foto: Instagram/@nitagunawan09)

Gaya foto kekinian ala Nita Gunawan. (Foto: Instagram/@nitagunawan09)

“Ikan hiu makan paku. Hai you, yakin enggak cinta aku?” kata sang presenter dalam caption unggahannya, pada 22 Juni 2023. Unggahan tersebut disukai lebih dari 71.000 kali dan bertabur lebih dari 400 komentar.

