Soal Isu Pembuluh Darah Inge Pecah Karena Cerai, Ari Wibowo: Sesuai Fakta Atau Tidak?

JAKARTA - Ari Wibowo menanggapi isu soal pembuluh darah Inge Anugrah yang pecah akibat kasus cerai.

Inge Anugrah mengaku pembuluh darah pada bagian mata pecah karena terlalu sering menangisi perceraiannya dengan Ari Wibowo.

Terkait hal tersebut, Ari Wibowo tidak banyak berkomentar mengenai pecah pembuluh darah itu.

"Tanya orangnya aja sesuai fakta apa enggak," ujar Ari Wibowo di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Rabu (9/8/2023).

Pasalnya, bapak dua anak itu tidak mau menuduh yang tidak-tidak.

Oleh karena itu, Ari Wibowo menyarankan agar kembali mempertanyakan pengakuan tersebut kepada Inge Anugrah.

"Saya nggak mau nuduh macam-macam, Silakan wawancara Inge saja," pungkas Ari Wibowo.