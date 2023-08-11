Ogah Gelar Resepsi Bareng Rizky Febian dan Putri Delina, Sule: Ayah Dulu Lah!

JAKARTA - Sule mengaku enggan menggelar resepsi pernikahan bersama dua anaknya, Rizky Febian dan Putri Delina. Hal tersebut diungkapkan olehnya ketika berbincang dengan anak-anaknya di salah satu video dalam YouTubenya.

Awalnya, anak ketiganya, Rizwan alias Njan, menanyakan soal rencana pernikahan kakak sulungnya, Rizky Febian dengan Mahalini. Rupanya, Iky mengaku akan menggelar acara bahagia tersebut di tahun depan, usai melaksanakan pesta pertunangan pada Mei 2023 kemarin.

Mendengar jawaban Iky, Sule pun lantas memberikan pernyataan soal rencana bahagia tersebut. Akan tetapi, anak-anaknya justru bertanya balik padanya soal rencana pernikahannya.

"Iya, A Iky emang tahun depan rencana (menikah)," beber Sule.

"Ayah?," tanya Rizwan dan Rizky bebarengan.

Menariknya, Rizwan justru memberikan usul agar pernikahan kedua kakaknya, yakni Rizky Febian-Mahalini dan Putri Delina-Jeffry Reksa digelar berbarengan dengan ayahnya. Namun, Sule tampak menolaknya. Ia bahkan memiliki jawaban kocak atas hal itu.

"Tiga-tiganya langsung barengan!," seru Rizwan.

"Jangan (barengan) lah, jangan. Ayah dulu lah," kata Sule hingga membuat keempat anaknya terbahak.