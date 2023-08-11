Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Ogah Gelar Resepsi Bareng Rizky Febian dan Putri Delina, Sule: Ayah Dulu Lah!

Vania Ika Aldida , Jurnalis-Jum'at, 11 Agustus 2023 |15:00 WIB
Ogah Gelar Resepsi Bareng Rizky Febian dan Putri Delina, Sule: Ayah Dulu Lah!
Sule Ogah Gelar Resepsi Bareng Anak (Foto: Instagram/@ferdinan_sule)
A
A
A

JAKARTA - Sule mengaku enggan menggelar resepsi pernikahan bersama dua anaknya, Rizky Febian dan Putri Delina. Hal tersebut diungkapkan olehnya ketika berbincang dengan anak-anaknya di salah satu video dalam YouTubenya.

Awalnya, anak ketiganya, Rizwan alias Njan, menanyakan soal rencana pernikahan kakak sulungnya, Rizky Febian dengan Mahalini. Rupanya, Iky mengaku akan menggelar acara bahagia tersebut di tahun depan, usai melaksanakan pesta pertunangan pada Mei 2023 kemarin.

Mendengar jawaban Iky, Sule pun lantas memberikan pernyataan soal rencana bahagia tersebut. Akan tetapi, anak-anaknya justru bertanya balik padanya soal rencana pernikahannya.

"Iya, A Iky emang tahun depan rencana (menikah)," beber Sule.

Sule

"Ayah?," tanya Rizwan dan Rizky bebarengan.

Menariknya, Rizwan justru memberikan usul agar pernikahan kedua kakaknya, yakni Rizky Febian-Mahalini dan Putri Delina-Jeffry Reksa digelar berbarengan dengan ayahnya. Namun, Sule tampak menolaknya. Ia bahkan memiliki jawaban kocak atas hal itu.

"Tiga-tiganya langsung barengan!," seru Rizwan.

"Jangan (barengan) lah, jangan. Ayah dulu lah," kata Sule hingga membuat keempat anaknya terbahak.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/02/25/33/3117039/rizky_febian_dan_mahalini-4SXb_large.jpg
Rizky Febian Salut dengan Pengorbanan Mahalini demi Kelahiran Selina 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/02/16/33/3114445/mahalini_raharja-2i0Q_large.jpg
Unik, Nama Panggilan Anak Mahalini dan Rizky Febian Terinspirasi dari Kedua Neneknya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/25/33/3107686/mahalini_dan_rizky_febian-YOKj_large.jpg
Rizky Febian Curhat, Sepi Job Jelang Mahalini Melahirkan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/18/33/3086935/rizky_febian_dan_mahalini-e72G_large.jpg
Rizky Febian Yakinkan Pernikahannya dengan Mahalini Sesuai Syariat Islam, Ini Buktinya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/18/33/3086876/rizky_febian-XZCw_large.jpg
Rizky Febian Hadiri Sidang Itsbat Nikah di PA Jakarta Selatan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/11/33/3084676/rizky_febian_dan_mahalini-UYCA_large.jpg
Itsbat Nikah Rizky Febian dan Mahalini Bisa Ditolak Pengadilan, Jika
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement