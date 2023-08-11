Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Panji Petualang Kena Mental saat Dokter Vonis Diabetes, Kadar Gula Darah Sentuh 500

Ravie Wardani , Jurnalis-Jum'at, 11 Agustus 2023 |14:17 WIB
Panji Petualang Kena Mental saat Dokter Vonis Diabetes, Kadar Gula Darah Sentuh 500
Panji Petualang ngaku kena mental, usai dokter vonis diabetes. (Foto: Ravie Wardani/MNC)
A
A
A

JAKARTA - Muhammad Panji atau yang akrab disapa Panji Petualang tengah mengidap diabetes. Dia juga harus mengonsumsi obat secara runtin.

Panji Petualang mengaku kondisinya kini mulai membaik dan bisa kembali menjalani aktivitas. Dia bersyukur karena banyak mendapat dukungan moral setelah mengidap penyakit tersebut.

"Alhamdulillah sekarang lebih baik, lebih sehat, karena banyak banget yang sayang, yang doain, banyak banget yang support," kata Panji Petualang di Kawasan Mampang, Jakarta Selatan, Jumat (11/8/2023).

Panji Petualang

Selain banyak yang mendoakan, Panji Petualang juga melakukan ikhtiar demi terbebas dari penyakit diabetesnya itu.

"Aku juga ikhtiar pengobatan, baik medis maupun alternatif dan itu yang kita jalani, karena memang semangat sembuh masih tinggi," ucapnya.

Panji mengaku telah mengalami penurunan drastis dari berat badan sehingga mentalnya cukup terganggu.

"Cuma kalau untuk badan itu yang membuat aku ngedrop mental, karena diabet ini penyakit yang sebenarnya, kalau kata dokter enggak terlalu mengerikan. Tapi, karena badan langsung nyusut dari gemuk tiba-tiba kurus," ujarnya.

"Aku juga bingung kok bisa gini awalnya, terus neliti aktifitas sehari-hari pipis tuh jadi sering banget tiap malam 10 menit sekali, terus pagi-pagi dilihat bekas pipis ada semut, 'kok ada semut' aku telepon teman ku yang dokter 'dok, gini-gini' 'coba ke klinik mas', waktu itu sempat mau ngecek jaringan kelingking pas ke dokter katanya diabet, 500 ternyata kadar radionya," sambungnya.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/25/33/3089391/panji_petualang-bkr5_large.jpg
Hobi Pelihara Ular, Panji Petualang Disebut Anak Jin
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/09/21/33/2886890/malas-salat-panji-petualang-rasakan-ini-tiap-azan-berkumandang-jUYJibZNBj.jpg
Malas Salat, Panji Petualang Rasakan Ini Tiap Azan Berkumandang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/09/20/33/2886394/panji-petualang-nyaris-diamputasi-karena-king-kobra-jari-kelingking-menghitam-Oh5ioPxpfJ.jpg
Panji Petualang Nyaris Diamputasi karena King Kobra, Jari Kelingking sampai Menghitam
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/09/20/33/2886259/panji-petualang-ungkap-cara-kejam-praktik-topeng-monyet-ocz110YvMY.jpg
Panji Petualang Ungkap Cara Kejam Praktik Topeng Monyet
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/08/14/33/2863950/panji-petualang-ternyata-hidup-tanpa-empedu-sejak-smp-R8e4m9bMRL.jpg
Panji Petualang Ternyata Hidup Tanpa Empedu Sejak SMP
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/08/14/33/2863838/panji-petualang-idap-anxiety-takut-kematian-karena-diabetes-t2gnlStgvb.jpg
Panji Petualang Idap Anxiety, Takut Kematian karena Diabetes
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement