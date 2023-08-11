Panji Petualang Kena Mental saat Dokter Vonis Diabetes, Kadar Gula Darah Sentuh 500

JAKARTA - Muhammad Panji atau yang akrab disapa Panji Petualang tengah mengidap diabetes. Dia juga harus mengonsumsi obat secara runtin.

Panji Petualang mengaku kondisinya kini mulai membaik dan bisa kembali menjalani aktivitas. Dia bersyukur karena banyak mendapat dukungan moral setelah mengidap penyakit tersebut.

"Alhamdulillah sekarang lebih baik, lebih sehat, karena banyak banget yang sayang, yang doain, banyak banget yang support," kata Panji Petualang di Kawasan Mampang, Jakarta Selatan, Jumat (11/8/2023).

Selain banyak yang mendoakan, Panji Petualang juga melakukan ikhtiar demi terbebas dari penyakit diabetesnya itu.

"Aku juga ikhtiar pengobatan, baik medis maupun alternatif dan itu yang kita jalani, karena memang semangat sembuh masih tinggi," ucapnya.

Panji mengaku telah mengalami penurunan drastis dari berat badan sehingga mentalnya cukup terganggu.

"Cuma kalau untuk badan itu yang membuat aku ngedrop mental, karena diabet ini penyakit yang sebenarnya, kalau kata dokter enggak terlalu mengerikan. Tapi, karena badan langsung nyusut dari gemuk tiba-tiba kurus," ujarnya.

"Aku juga bingung kok bisa gini awalnya, terus neliti aktifitas sehari-hari pipis tuh jadi sering banget tiap malam 10 menit sekali, terus pagi-pagi dilihat bekas pipis ada semut, 'kok ada semut' aku telepon teman ku yang dokter 'dok, gini-gini' 'coba ke klinik mas', waktu itu sempat mau ngecek jaringan kelingking pas ke dokter katanya diabet, 500 ternyata kadar radionya," sambungnya.