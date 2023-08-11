Jonathan Frizzy dan Ririn Dwi Ariyanti Go Publik, Dhena Devanka Ogah Ucapkan Selamat

JAKARTA - Hubungan asmara antara Jonathan Frizzy dan Ririn Dwi Ariyanti sudah mulai go public. Hal tersebut rupanya juga telah sampai di telinga mantan istri pria yang akrab disapa Ijonk tersebut, Dhena Devanka.

Mendengar kabar tersebut, Dhena pun tampak santai lantaran ia sudah menduga bahwa tak lama dari perceraiannya, sang mantan suami akan membongkar hubungan asmaranya dengan Ririn. Namun, ia memilih untuk tak menanggapi hal tersebut lantaran malas dituding belum move on dari pria yang memberinya tiga orang anak tersebut.

"Memang aku sudah menduga ini akan terjadi, aku juga nggak bisa komen apa-apa," ujar Dhena Devanka dalam tayangan pagi Pagi Ambyar.

"Aku kasih selamat nanti di komennya gak bisa move on, ya mungkin aku lebih ke jalani hidup masing-masing," lanjutnya.

Setelah Ijonk go publik soal hubungannya dengan Ririn, Dhena pun berharap agar komunikasinya dengan sang mantan suami bisa berjalan lancar. Ia pun berharap tak akan ada aksi saling sindir lagi.

"Jangan nyenggol satu sama lain," paparnya.

Sementara itu, Dhena pun tak memberikan bantahan saat disinggung soal alasan perceraiannya dengan Ijonk lantaran adanya perselingkuhan.

"Jadi dugaan soal perselingkuhan hingga memutuskan untuk bercerai itu benar?," tanya Dewi Perssik selaku host.

"Memang alasan kuat aku ya seperti itu, untuk di pengadilan. Persoalan komitmen," jawab Dhena.