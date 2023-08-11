Berbagi Konten Wisata Lokal, Miya Sriwinarti Ingin Menghargai Budaya Indonesia

JAKARTA - Miya Sriwinarti merupakan seorang influencer yang berharap jika dirinya dapat memberikan inspirasi serta hiburan kepada orang lain. Melalui konten-kontennya, ia ingin memperdalam pengetahuannya tentang budaya serta arsitektur lokal, beserta keunikannya.

Selain itu, ia juga ingin memberikan kontribusi positif kepada masyarakat melalui karya-karya yang dihasilkannya. Sebab, ia merasa bahwa ada potensi besar yang bisa dihasilkan lewat konten bermanfaat, khususnya untuk para penontonnya.

Sebagai influencer yang yang memiliki hobi travelling dan mencintai alam, Miya Sriwinarti memiliki impian besar untuk dapat mengeksplorasi destinasi wisata yang baru. Termasuk yang masih jarang dikunjungi orang lain. Sebab dengan mengunggah konten travelling ia bukan hanya mendapatkan pengalaman serta wawasan baru saja, tetapi juga teman baru.

"Saya ingin mendorong masyarakat untuk mengeksplorasi tempat-tempat baru dan menghargai kekayaan budaya yang ada di sekitar mereka," ujar Miya Sriwinarti

"Dengan upaya ini, saya berupaya memberikan kontribusi positif bagi pariwisata lokal serta meningkatkan kesadaran akan keunikan destinasi-destinasi tersebut," sambungnya.

Miya sendiri cukup gemar melakukan aktivitas travelling dengan mengunjungi destinasi di berbagai kota di Indonesia. Bukannya enggan plesir ke luar negeri, namun pemilik akun instagram @missrtii ini mengaku sudah terlanjur jatuh cinta dengan Tanah Air.

"Sebagai influencer media sosial, saya tidak ingin sekedar berbagi cerita seru saat travelling. Tetapi juga ingin memperlihatkan betapa kaya dan beragamnya kebudayaan serta alam yang dimiliki Indonesia," jelasnya.