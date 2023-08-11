Arti Nama Anak ke-3 Sammy Simorangkir, Ternyata Gabungan Bahasa Ibrani dan Batak

JAKARTA - Kabar bahagia datang dari pasangan Sammy Simorangkir dan Viviane. Mereka baru saja dikaruniai anak ketiga yang berjenis kelamin laki-laki yang lahir kemarin pada 8 Agustus 2023.

Kabar itu pertama kali diketahui dari akun Instagram Sammy. Ia mengunggah potret bayinya yang mengenakan selimut berwarna biru. Dalam keterangan foto itu, terungkap bahwa anak laki-laki Sammy dan Viviane itu diberi nama Elhanan Lasroha Simorangkir.

Vivianne mengungkap bahwa nama tersebut diberikan langsung oleh Sammy. Nama anak mereka berasal dari penggabungan dua bahasa yakni Ibrani dan Batak yang memiliki makna penuh dengan kebahagiaan

"Kalau nama anaknya bapaknya yg cari nama semuanya, saya pasrahin sama ayahnya, artinya kalau Elhanan itu dari Bahasa Ibrani, jadi artinya itu kemurahan Tuhan. Terus Lasroha itu sukacita itu dari bahasa Batak. Kalau Simorangkir nama marga," ungkap Viviane di kawasan Jakarta Selatan pada Kamis, (10/8/2023).

Lebih lanjut, Viviane menjelaskan jika anak ketiganya itu lahir pada pukul 07.27 WIB. Bayi yang diberi nama Elhanan Lasroha Simorangkir itu lahir dengan berat badan sebesar 2.570 gram dan panjang 45 centimeter.