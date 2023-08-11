Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Reza Artamevia Lebih Pilih Perawatan Dibanding Oplas, Ini Alasannya

Ravie Wardani , Jurnalis-Jum'at, 11 Agustus 2023 |12:09 WIB
Reza Artamevia Lebih Pilih Perawatan Dibanding Oplas, Ini Alasannya
Reza Artamevia Tak Mau Operasi Plastik (Foto: Instagram/@rezaartameviaofficial)
A
A
A

JAKARTA - Reza Artamevia mengaku tak ingin melakukan operasi plastik seperti kebanyakan artis lainnya. Wanita 48 tahun ini justru mengaku bersyukur dengan apa yang telah diberikan Tuhan kepadanya.

Oleh karenanya, pelantun Satu Yang Tak Bisa Lepas ini hanya memilih untuk menjalani perawatan wajah saja. Kendati demikian. Ia memilih untuk selektif dalam memilih metode treatment kecantikan.

Reza sendiri mengatakan bahwa perawatan yang dilakukan memang dilakukannya untuk sekedar merawat, dan tak untuk mengubah. Apalagi sebagai ajang ikut-ikutan.

"Ya perawatan ini sebagai bentuk rasa syukur aja untuk lebih menjaga kebugaran kecantikan tapi memang bukan niat merubah ya," kata Reza Artamevia saat ditemui awak media di Kawasan Kemang, Jakarta Selatan, Kamis, 10 Agustus 2023.

Reza Artamevia

Bicara perawatan, penyanyi 48 tahun itu tak menampik bahwa hal ini menjadi prioritasnya selaku figur publik.

"Jadi saya pertimbangkan lagi, saya dengar di MedikPro ada (treatment) EndoliftX yang hasilnya seperti facelift surgery. Saya seneng banget, dan pemulihannya nggak lama," ujar Reza.

Halaman:
1 2
