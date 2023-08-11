Okin Tetap Kompak dengan Rachel Vennya meski Bercerai: Kita Tidak Ingin Anak Menderita

Niko Al Hakim berikan penjelasan soal tetap kompak bareng Rachel Vennya, ngaku dilakukan demi anak. (Foto: instagram @rachelvennya)

JAKARTA - Niko Al Hakim alias Okin tetap terlihat kompak dengan Rachel Vennya meskipun status keduanya telah bercerai. Okin pun menjelaskan hal tersebut.

Niko Al Hakim alias Okin ini membuka semua curahan hatinya kepada Arief Muhammad. Terlebih, Okin termasuk salah satu publik figur yang notabena-nya jarang tampil di podcast di mana pun.

"Banyak yang bilang loe gagal sebagai suami istri, tapi loe berhasil menjadi orangtua, nanggapinya gimana?," tanya Arief Muhammad kepada Okin di YouTube Arief Muhammad, Jumat (11/8/2023).

Okin menjelaskan jika dirinya dan Rachel Vennya memiliki visi dan misi yang sama untuk Xabiru Ohse Al Hakim dan Aurorae Chava Al Hakim.

"Mungkin karena kita berdua sayang sama anak kita dan enggak ngerti juga kalau gue sesayang itu sama Biru dan Chava. Jadi kayak punya satu visi dan misi gue sama rachel untuk ngebesarin mereka," tuturnya.

"Jadi mungkin mereka sudah terbiasa dari kecil, mungkin tidak terlalu syok. Mereka tidak merasakan kalau kita berdua berpisah, tapi bukan berarti Biru dan Chava tidak bisa merasakan kasih sayang gue dan Rachel sebagai orangtua mereka. Biru dan Chava berhak mendapatkan kasih sayang dari orangtuanya sampai kapan pun," ujarnya.

Bahkan, Okin mengaku jika dirinya tidak ingin melihat kedua anaknya menderita hanya dikarenakan orangtuanya tidak bisa satu atap lagi.

"Kita tidak pengen mereka menderita, alhamdulillah ke parenting berjalan dengan mulus," tuturnya.

Tak cuma itu saja, Okin merasa tidak ingin melewatkan satu momen saja bersama anak-anak. Bahkan, dirinya rela bersama anak-anaknya kapan pun itu.

"Gue pengen Biru sama Chava dari dia bangun sampai dia tidur harus ada gue di rumah. Baru pas malam itu terserah gue mulai dari meeting, party terserah. Karena, gue ngerasa harus sama anak-anak di saat mereka bangun," imbuhnya lagi.