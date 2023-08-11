Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Gabung dengan Gigi dan Bella, Alana Hadid Debut Modeling di Usia ke-38

Lisvi Padlilah , Jurnalis-Jum'at, 11 Agustus 2023 |11:41 WIB
Gabung dengan Gigi dan Bella, Alana Hadid Debut Modeling di Usia ke-38
Bergabung dengan Gigi dan Bella, Alana Hadid debut catwalk. (Foto: Instagram/@lanzybear)
COPENHAGEN - Kakak tertua dua supermodel Gigi dan Bella, Alana Hadid akhirnya juga membuat debut runaway. Dia tampil di ajang Copenhagen Fashion Week di Denmark pekan lalu, Minggu (7/8/2023).

Alana tampil sebagai pembuka dalam peragaan busana Saks Potts dengan outfit cropped jacket dengan rok sequin biru yang dilapisi jeans. Dia menyempurnakan penampilannya dengan flip flop metalik. Namun untuk rilsan, dia dengan percaya diri melenggang dengan mekap super tipis.

Menariknya, Alana melakukan debut runaway di usia 38 tahun. Bukan angka ideal bagi seseorang untuk memulai karier modeling, tapi dia membuktikan sebaliknya. Dia lantas berterima kasih kepada Barbara Potts, salah satu pendiri dan pemilik Saks Potts.

Lantas, siapa sebenarnya Alana Hadid? Berikut fakta-faktanya sebagaimana melansir Pinkvilla, Jumat (11/8/2023).

Anak Tertua Keluarga Hadid

Alana Hadid kakak Gigi dan Bella Hadid debut catwalk. (Foto: Instagram/@lanzybear)

Alana Hadid adalah putri sulung dari pasangan miliarder pengembang properti Mohamed Hadid dan Mary Butler, istri pertamanya. Dia lahir pada 27 Juli 1985. Alana adalah kakak tiri dari supermodel Gigi Hadid dan Bella Hadid.

Meski begitu, Alana rupanya punya nama tersendiri di dunia fashion. Mamanya, Mary, juga rupanya berasal dari dunia model. Belum lagi keluarga Hadid memang banyak yang terjun dalam dunia modeling.

