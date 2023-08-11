Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Deddy Mizwar Lulus S3 dengan Predikat Yudisium Sangat Memuaskan

Vania Ika Aldida , Jurnalis-Jum'at, 11 Agustus 2023 |08:45 WIB
JAKARTA - Aktor senior Deddy Mizwar berhasil menyelesaikan pendidikan S3-nya di Universitas Padjadjaran (unpad), Bandung, Jawa Barat. Bahkan, suami dari Raden Giselawati Wiranegara ini baru saja mengikuti Wisuda Gelombang IV Tahun Ajaran 2022/2023 pada 8-10 Agustus 2023 kemarin.

Pria 70 tahun ini diketahui berhasil lulus dari program studi Ilmu Administrasi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik dengan gelar Doktor. Bahkan hal itu sempat dibagikannya dengan bangga di laman Instagram pribadinya.

Dalam unggahannya, bintang film Naga Naga Naga ini membagikan sejumlah foto ketika dirinya mengenakan toga. Menariknya, ia juga didapuk sebagai wisudawan tertua

"Prof Rina Indiastuti selaku Rektor UNPAD dalam acara Wisuda hari ini bukan saja memberi gelar Doktor tapi juga gelar sebagai wisudawan tertua kepada saya," tulis Deddy Mizwar pada keterangan foto.

Deddy Mizwar dan keluarga

Acara tersebut tentu semakin berkesan lantaran sang aktor diwisuda bersama dengan putranya, Zulfikar Rakita Dewa. Ya, pria yang memiliki pangkat Mayor tersebut juga diwisuda dan meraih gelar serupa dengan ayahnya.

"Upacara wisuda ini jadi istimewa dibanding acara wisuda lain bagi kami karena saya n Mayor inf Zulfikar putra saya juga bareng di wisuda di fakultas yang sama dan gelar Doktor di jurusan yang sama," sambungnya.

Menariknya, pasangan bapak dan anak ini juga mendapatkan IPK yang sama dan sempurna, yakni 4.0.

