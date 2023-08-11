Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Dodi Hidayatullah Dituding Mesum Berdalih Taaruf, Rossa Beberkan Awal Mula Kariernya

Vania Ika Aldida , Jurnalis-Jum'at, 11 Agustus 2023 |07:15 WIB
Dodi Hidayatullah Dituding Mesum Berdalih Taaruf, Rossa Beberkan Awal Mula Kariernya
Dodi Hidayatullah Dituding Mesum Berdalih Taaruf (Foto: Instagram/@dodihidayatullah)
A
A
A

JAKARTA - Artis Dodi Hidayatullah belakangan tengah menjadi sorotan netizen. Hal ini bermula dari unggahan akun TikTok @meerarhi yang menceritakan sosok inisial DH.

Pemilik akun menuturkan latar belakang DH yang disebut baru dikeluarkan dari grup musik nasyid. Ia mengaku bahwa temannya sempat dekat dengan DH dan mengajak taaruf.

Namun dengan rayuan dan perilaku manisnya, sang perempuan terbuai hingga terjadi hubungan intim. Hal itu terjadi ketika mereka ada acara di luar kota dan mulanya memesan dua kamar.

"Saat malam hari DH mengajak temanku untuk keluar makan malam. Saat pulang, DH menawari temanku untuk menemani dulu temanku sebelum tidur di kamarnya dan akhirnya terjadi hubungan suami istri," tulis akun @meerarhi.

Ucapan DH sangat manis dengan berjanji akan menikahinya. Namun, ia malah mengakhiri hubungan begitu saja.

Dalihnya dia ingin rehat pesantren dulu, saling memperbaiki diri, dan mereka akan bertemu lagi di versi yang lebih baik," tulis sang pemilik akun.

Dodi Hidayatullah

Pria inisial DH ini langsung dikaitkan dengan Dodi Hidayatullah. Menilik akun Instagram pribadinya, banyak netizen yang meminta klarifikasi resmi soal isu tersebut.

Sementara itu, bakat Rossa dalam bernyanyi ditemukan secara tidak sengaja. Saat usianya masih sangat belia, Rossa kecil sempat mengikuti sang ibu ke studio rekaman.

Niatnya, Rossa hanya mengantarkan ibunda tercinta. Ia mengatakan bahwa sang ibu kala itu adalah penyanyi daerah.

"Dulu aku tuh jadi penyanyi rekaman gara-gara mamaku sebetulnya. Mamaku tuh penyanyi Sunda, terus dia ikut tes vokal di Prosund itu sebelum jadi Trinity," kata Rossa dalam acara Kampoeng Spotify, Jakarta Pusat, Kamis (10/8/2023).

Melihat wujud studio rekaman, Rossa semakin penasaran seperti apa rasanya take vokal di sana. Ia mendapat kesempatan tersebut dan ternyata suaranya direkam oleh operator.

"Pas di studio kaya mau cobain kayak apa sih rekaman, oh gini studio. Aku cobain terus aku nyanyi nyanyi dan direkam sama operatornya," ujar pemilik nama asli Sri Rossa Roslaina Handiyani ini.

Tak disangka, sang produser ternyata ada di sana. Ia turut terpana mendengar kemampuan vokal Rossa.

