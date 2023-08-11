Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Lil Tay dan Kakaknya Masih Hidup, Sebut Instagram Dibajak Orang

Lisvi Padlilah , Jurnalis-Jum'at, 11 Agustus 2023 |09:00 WIB
Lil Tay dan Kakaknya Masih Hidup, Sebut Instagram Dibajak Orang
Lil Tay dan Kakaknya masih hidup, sebut Instagram dibajak orang. (Foto: Instagram/@liltay)
A
A
A

JAKARTA - Media sosial dihebohkan dengan kabar kematian rapper cilik sekaligus selebgram Lil Tay dan kakaknya, Jason Tian. Namun, kini sang influencer memberikan pernyataan bahwa dia dan kakaknya masih hidup. Lil Tay mengaku jika Instagramnya telah dibajak oleh seseorang.

TMZ melaporkan telah mendapat pernyataan dari keluarga Lil Tay. Sang rapper yang berusia 14 tahan itu mengklarifikasi kabar hoaks yang bertebaran di internet. “Aku ingin menjelaskan bahwa kakakku dan aku dalam keadaan aman dan hidup,” ucapnya kepada TMZ dikutip Jumat (11/8/2023).

“Tapi kami sangat sedih dan bahkan mencoba mencari kalimat yang tepat untuk mengatakan. Ini menjadi 24 jam paling traumatis. Sepanjang hari kemarin, aku dibombardir dengan telepon menyedihkan dan penuh air mata dari orang-orang terkasih yang mencoba membereskan kekacauan ini,” kata Lil Tay.

Lil Tay dan kakaknya masih hidup, sebut Instagram dibajak. (Foto: Instagram/@liltay)

Lil Tay menjelaskan jika postingan Instagram yang menyatakan dia dan kakakknya meninggal bukan berasal dari keluarga. Tetapi, ada seorang penyusup yang mengmabil akunnya dan membuat berita palsu. Lucunya lagi, sang peretas juga salah menyebutkan nama asli Lil Tay.

“Akun Instagram saya diambil alih orang ketiga untuk menebarkan informasi bohong dan rumor tentangku, bahkan namaku saja salah. Nama resmiku adalah Tay Tian, bukan ‘Claire Hope,’” ungkap Lil Tay lebih lanjut.

Halaman:
1 2
