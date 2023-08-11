Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Rachel Vennya Ungkap Ada Jasa Besar Nagita Slavina dalam Kariernya

Lintang Tribuana , Jurnalis-Jum'at, 11 Agustus 2023 |08:30 WIB
Rachel Vennya Ungkap Ada Jasa Besar Nagita Slavina dalam Kariernya
Rachel Vennya. (Foto: Instagram/@rachelvennya)
A
A
A

JAKARTA - Selebgram Rachel Vennya mengungkap fakta yang belum banyak diketahui publik. Ia mengaku, Nagita Slavina punya jasa besar dalam kariernya.

Hal ini terungkap ketika Rachel Vennya berbincang di podcast YouTube Denny Sumargo. Mantan istri Niko Al Hakim ini menceritakan masalahnya setelah tertimpa kasus pelanggaran karantina covid-19 pada 2021.

Masalah yang jadi perbincangan publik itu berimbas pada pekerjaan Rachel. Ia jadi kesulitan mendapatkan kerja sama dari orang atau brand seperti sedia kala.

"Waktu itu kan emang gak ada yang mau kerja sama sama aku, yang memulai kerja sama sama aku," kata Rachel Vennya dalam konten podcast YouTube Curhat Bang Denny Sumargo, dikutip Okezone pada Jumat (11/7/2023).

