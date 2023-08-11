Advertisement
HOME CELEBRITY MOVIE

7 Rekomendasi Drama China Romantis, Gak Kalah Manis dari Drakor

Lisvi Padlilah , Jurnalis-Sabtu, 12 Agustus 2023 |07:30 WIB
7 Rekomendasi Drama China Romantis, Gak Kalah Manis dari Drakor
Rekomendasi drama China yang romantis, tak kalah dari K-drama. (Foto: IMDb)
JAKARTA – Rekomendasi drama China romantis ini bisa dijadikan alternatif bagi kamu yang jenuh dengan serial Korea. Ceritanya yang manis, visul yang memanjakan mata hingga akting para aktornya pun patut dipertimbangkan.

Tak dimungkiri, kehadiran platform streaming nonton (OTT) menjadi kesempatan drama China (dracin) kini makin mendapat sorotan. Banyak penonton yang juga mulai tertarik untuk menyaksikan dracin untuk mengantisipasi kejenuhan tayangan-tayangan drakor hingga serial Hollywood.

Berikut daftar rekomendasi drama China romantis versi Okezone, melansir dari Lifestyleasia, Sabtu (12/8/2023).

1. Meet Yourself

Xu Hong Dou (Liu) mengalami perasaan naik turun usai kematian sahabatnya. Tidak bisa mengatasi rasa kehilangannya, dia memutuskan untuk istirahat sejenak dengan pergi ke sebuah desa yang tenang bernama Yun Miao di Provinsi Yunnan. Dia kemudian bertemu Xie Zhi Yao (Li), yang memotivasinya untuk melakukan bisnis wisata bersama.

Rekomendasi drama China roamantis, tak kalah manis dari K-drama. (Foto: IMDb)

Keduanya pun akhirnya menjalankan binsis wisata. Namun, cinta di antara mereka pun mekar dan bertumbuh. Fakta menariknya, Departemen Budaya dan Pariwisata Provinsi Yunan mengungkapkan bahwa pariwisata mereka bertumbuh pesat usai 10 bulan penayangan serial tersebut. Mereka setidaknya mendapat USD 112 juta tau sekira Rp1.7 trillion.

Sutradara: Ding Zi Guang

Pemain: Liu Yifei, Li Xian, Hu Bing Qing, Tu Songyan

Jumlah episode: 40

2. Hidden Love

Serial Hidden Love menceritakan tentang Sang Zhi (Zhao) yang jatuh hati pada teman kakaknya, Duan Jiaxu (Chen) sejak masa SMA. Namun, keduanya berpisah dan lost contact karena suatu hal. Bertahun-tahun kemudian, ketika Sang telah berkuliah, Duan muncul cembalo.

Rekomendasi drama China roamantis, tak kalah manis dari K-drama. (Foto: IMDb)

Drama romantis ini merupakan adaptasi dari novel web yang populer berjudul Secretly, Secretly; But Unable to Hide It yang ditulis oleh Zhu Yi.

Sutradara: Lee Ching Jung

Pemain: Zhao Lu Si, Chen Zhe Yuan, Victor Ma

Jumlah episodes: 25

Halaman:
1 2 3
