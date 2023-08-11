Advertisement
HOME CELEBRITY MOVIE

7 Film Warkop DKI Terlucu, Ada yang Masuk Rekor MURI

Lintang Tribuana , Jurnalis-Jum'at, 11 Agustus 2023 |08:05 WIB
7 Film Warkop DKI Terlucu, Ada yang Masuk Rekor MURI
Indro, Dono, dan Kasino. (Foto: Instagram/@indrowarkop_asli)
JAKARTA - Warkop DKI merupakan grup lawak legendaris Tanah Air. Dono, Kasino, dan Indro sukses mencetak deretan judul film dalam nama grup mereka yang tersohor.

Guyonan khas serta karakteristik mereka dalam setiap peran yang dibawakan, selalu mampu mengocok perut penonton. Bahkan setelah puluhan tahun berlalu, film Warkop DKI seolah tidak pernah lekang termakan zaman.

Berikut ini Okezone rangkum 7 film Warkop DKI terlucu yang wajib Anda tonton.

1. Maju Kena Mundur Kena

Film rilisan 1980 ini masuk ke dalam jajaran film Warkop DKI terlucu. Tingkah kocak Kasino sebagai anak bos bengkel mobil menjadi hal yang memorable.

Sementara, Dono dan Indro di sini berperan sebagai anak buah Kasino. Mereka diperintahkan untuk menjauhi perempuan dan fokus bekerja.

Namun malah Kasino yang ternyata terobsesi dengan perempuan bernama Marina. Banyak keseruan yang terjadi hingga di suatu hari, ada kejadian yang membuat Dono diakui sebagai suami Marina.

Halaman:
1 2 3
