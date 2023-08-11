Keren, Meiska Raih Prestasi di Indonesia dan Malaysia

JAKARTA - Penyanyi Meiska mendapatkan prestasi dalam karier bermusiknya. Terbaru, ia mendapatkan sertifikat gold dalam perolehan jumlah streaming lewat lagu Hilang Tanpa Bilang di Indonesia dan juga Malaysia.

Meiska yang berada di bawah naungan Sony Music Entertainment Indonesia (SMEI) mengaku masih tak percaya dan sangat tersentuh, atas prestasi tersebut.

“Ternyata begitu banyak yang mendukungku dalam bermusik. Nggak kebayang sih, atau tepatnya nggak pernah berani membayangkan,” ujarnya.

“Karena untuk aku, aku main musik sebagai hiburan di tengah keseharian yang penat dengan kuliah dan kelas. Eh ternyata membuahkan hasil,” lanjutnya.

Dengan kekuatan para pendengar dan penggemar, lagu ‘Hilang Tanpa Bilang’ sukses meraih prestasi yang nggak pernah dibayangkan selama ini. Dengan pencapaian barunya, Meiska juga mengaku ingin lagunya lebih meluas lagi jangkauannya. “Beneran nggak ada pikiran atau ekspektasi ke arah sana, malah mikirin gimana bisa manggung lebih baik,” ucapnya.

