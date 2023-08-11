Nabila Taqiyyah Bikin Syahdu Music Zone di Anjungan Sarinah

JAKARTA - Nabila Taqiyyah turut menjadi penampil di Music Zone by Okezone Radio di Anjungan Sarinah, Jumat (11/8/2023). Nabila tampil ciamik menghibur pengunjung yang hadir di lokasi dan penonton Okezone TV.

Nabila sempat berduet dengan Nuca. Kemudian, ia membawakan lagu Terlukis Indah lagu yang dipopulerkan Rizky Febian dan Ziva. Suara merdu Nabila berhasil menghipnotis pengunjung yang hadir.

Di sela penampilan, Nabila menceritakan tentang single debutnya yang akan segera dirilis. “Dalam waktu dekat, tinggal nunggu jadwal,” kata Nabila di atas panggung.

Seperti diketahui, Nabila Taqiyyah yang mengawali karier dari SMP sebagai content creator dan mulai dikenal sebagai runner-up ajang pencari bakat Indonesian Idol season dua belas.

Pernah berkolaborasi dengan Alan Walker Saat mega konser kemenangan Indonesian Idol season dua belas dengan menyanyikan lagu Faded suara merdu dari Nabila membuat penampilannya pecah dan viral. Setelah dari ajang pencarian bakat, Nabila Taqiyyah debut dengan merilis single Menghargai Kata Rindu yang rilis di bulan Mei 2023.

