Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY MUSIK

Dari Member JKT48, Nadila Wantari Sukses Jadi Artis Solo

Mochammad Fahreza Bachtiar , Jurnalis-Jum'at, 11 Agustus 2023 |21:52 WIB
Dari <i>Member</i> JKT48, Nadila Wantari Sukses Jadi Artis Solo
Nadila Wantari tampil sebagai bintang tamu Live Podcast Musikaligus. (Foto: Instagram/@nadilawantari23)
A
A
A

JAKARTA - Nama Nadila Wantari dikenal pencinta musik Tanah Air sebagai personel JKT 48. Dia memulai debutnya di industri musik dengan bergabung bersama generasi kedua grup tersebut, pada 2012.

Dia kemudian bergabung dengan sub-unit JKT48 bernama JKT48 Akustik bersama Sisca, Rona, dan Aurel. Selama berada dalam sub-unit tersebut, Nadila menciptakan dua single berjudul Lantang dan Cinta Remaja.

Setelah 8 tahun, Nadila Wantari dan Rona mengumumkan kelulusan mereka dari JKT48, pada 2020. Sehingga Sisca menjadi satu-satunya personel yang melanjutkan sub-unit JKT48 Akustik. 

Dia memutuskan bersolo karier dengan merilis lagu Reminisce, pada Maret 2021. Hingga kini, penyanyi 24 tahun itu sudah menghadirkan empat single dan satu album. Dia juga merecycle lagu Jangan Lagi dan berkolaborasi dengan band Drive dalam single Anomali.

Dari JKT48, Nadila Wantari sukses jadi artis solo. (Foto: ROOV)

Semua pencapaian tersebut, membuat Nadila Wantari dikenal banyak orang. Kini, dia memperkenalkan single terbarunya, berjudul Fase. Lagu tersebut merupakan ungkapan rindu dan maaf darinya untuk mendiang ayahnya.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2022/11/18/205/2710501/nadila-wantari-ungkap-perbedaan-jadi-solois-dan-member-jkt48-wiF7zpQ0ot.jpg
Nadila Wantari Ungkap Perbedaan Jadi Solois dan Member JKT48
https://img.okezone.com/okz/300/content/2022/11/17/205/2709837/tampilan-sweet-nadila-eks-jkt48-ternyata-punya-selera-musik-gahar-xnwo7kQReX.jpg
Tampilan Sweet, Nadila eks JKT48 Ternyata Punya Selera Musik Gahar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2022/11/17/205/2709832/jawab-permintaan-fans-nadila-eks-jkt48-rilis-ep-nyawa-versi-live-acoustic-s7nLtR1CnL.jpg
Jawab Permintaan Fans, Nadila eks JKT48 Rilis EP Nyawa Versi Live Acoustic
https://img.okezone.com/okz/300/content/2021/11/25/33/2507556/nadila-wantari-buka-bukaan-soal-single-baru-di-live-instagram-bersama-okezone-mng8XncUdy.jpg
Nadila Wantari Buka-bukaan soal Single Baru di Live Instagram bersama Okezone
https://img.okezone.com/okz/300/content/2021/09/03/33/2465676/jkt48-ada-larangan-pacaran-nadila-wantari-11-tahun-menjomblo-DqDNVhJDWT.jpg
JKT48 Ada Larangan Pacaran, Nadila Wantari 11 Tahun Menjomblo
https://img.okezone.com/okz/300/content/2017/04/01/33/1656420/nadila-ngaku-sering-gugup-manggung-bareng-java-jive-8wNwhW07Ka.jpg
Nadila Ngaku Sering Gugup Manggung Bareng Java Jive
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement