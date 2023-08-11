Dari Member JKT48, Nadila Wantari Sukses Jadi Artis Solo

JAKARTA - Nama Nadila Wantari dikenal pencinta musik Tanah Air sebagai personel JKT 48. Dia memulai debutnya di industri musik dengan bergabung bersama generasi kedua grup tersebut, pada 2012.

Dia kemudian bergabung dengan sub-unit JKT48 bernama JKT48 Akustik bersama Sisca, Rona, dan Aurel. Selama berada dalam sub-unit tersebut, Nadila menciptakan dua single berjudul Lantang dan Cinta Remaja.

Setelah 8 tahun, Nadila Wantari dan Rona mengumumkan kelulusan mereka dari JKT48, pada 2020. Sehingga Sisca menjadi satu-satunya personel yang melanjutkan sub-unit JKT48 Akustik.

Dia memutuskan bersolo karier dengan merilis lagu Reminisce, pada Maret 2021. Hingga kini, penyanyi 24 tahun itu sudah menghadirkan empat single dan satu album. Dia juga merecycle lagu Jangan Lagi dan berkolaborasi dengan band Drive dalam single Anomali.

BACA JUGA: Profil Pangeran Abdul Mateen yang Betah Melajang di Usia 32 Tahun

Semua pencapaian tersebut, membuat Nadila Wantari dikenal banyak orang. Kini, dia memperkenalkan single terbarunya, berjudul Fase. Lagu tersebut merupakan ungkapan rindu dan maaf darinya untuk mendiang ayahnya.