Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY MUSIK

Nuca Sukses Buka Music Zone di Anjungan Sarinah

Alan Pamungkas , Jurnalis-Jum'at, 11 Agustus 2023 |20:12 WIB
Nuca Sukses Buka Music Zone di Anjungan Sarinah
Nuca buka Music Zone by Okezone Radio di Anjungan Sarinah (Foto: Ist)
A
A
A

JAKARTA - Music Zone by Okezone Radio di Anjungan Sarinah, Jumat (11/8/2023) sukses digelar. Nuca membuka event tersebut dengan meriah di depan para pengunjung yang hadir.

Nuca membuka penampilan lewat lagu Kagum. Nuca tampil begitu menghipnotis dibalut dengan petikan gitar akustik yang menenangkan. Sontak saja, para pengunjung tak berhenti berteriak.

Music Zone by Okezone Radio

"Terima kasih, saya bisa kembali berkesempatan tampil di Anjungan Sarinah, terima kasih Okezone Radio dan Okezoners," ucap Nuca di atas panggung.

Usai lagu Kagum, Nuca kembali menyanyikan dua lagu seperti lagu Little Things dari One Direction. Kemudian lagu terbarunya, Sampai Kita Tua.

"Lagu ini saya tulis penuh dengan doa dan harapan. Saya ingin punya calon istri yang bisa membimbing dunia akhirat," jelas Nuca.

Selain Nuca, di Music Zone di Anjungan Sarinah kali ini Zoners bakal ditemani juga oleh Nabila Taqiyyah yang mengawali karier dari SMP sebagai content creator dan mulai dikenal sebagai runner-up ajang pencari bakat Indonesian Idol season dua belas.

Pernah berkolaborasi dengan Alan Walker Saat mega konser kemenangan Indonesian Idol season dua belas dengan menyanyikan lagu Faded suara merdu dari Nabila membuat penampilannya pecah dan viral. Setelah dari ajang pencarian bakat, Nabila Taqiyyah debut dengan merilis single Menghargai Kata Rindu yang rilis di bulan Mei 2023.

Buat Zoners yang gak bisa hadir langsung di Anjungan Sarinah bisa dengerin di 88.4 Okezone Radio Jakarta dan 89.7 Okezone Radio Bandung, dan buat Zoners yang ada di luar kota bisa dengerin lewat Star Radio Padang, Rasi FM Magetan, dan Bomantara FM Singkawang.

 BACA JUGA:

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/20/205/3052079/after_sunset-4rRS_large.jpg
Okezone Radio Rilis Program Baru After Sunset Live dari Twin House Cipete
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/11/598/3020326/pecah-music-zone-by-okezone-radio-dan-celebrities-radio-berkolaborasi-di-double-v-coffee-eatery-rawamangun-LB1SDRPWUt.jpg
Pecah! Music Zone by Okezone Radio dan Celebrities Radio Berkolaborasi di Double V Coffee & Eatery Rawamangun
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/02/02/205/2964756/gery-gany-ajak-penonton-music-zone-nyanyi-bareng-lagu-rusuk-yang-viral-di-tiktok-cphTeO1bSY.jpeg
Gery Gany Ajak Penonton Music Zone Nyanyi Bareng Lagu Rusuk yang Viral di TikTok
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/01/26/205/2961207/livingroom-sukses-hibur-penonton-anjungan-sarinah-VcP1wzBbFC.jpeg
Livingroom Sukses Hibur Penonton Anjungan Sarinah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/01/26/205/2961194/duo-kira-rilis-single-baru-panggung-music-zone-by-okezone-radio-M5nuhsvUHl.jpg
Duo KIRA Rilis Single Baru Panggung Music Zone by Okezone Radio
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/01/26/205/2961185/syahravi-curhat-susah-move-on-di-music-zone-by-okezone-radio-hMaYMt3KTQ.jpg
Syahravi Curhat Susah Move On di Music Zone by Okezone Radio
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement