Nuca Sukses Buka Music Zone di Anjungan Sarinah

JAKARTA - Music Zone by Okezone Radio di Anjungan Sarinah, Jumat (11/8/2023) sukses digelar. Nuca membuka event tersebut dengan meriah di depan para pengunjung yang hadir.

Nuca membuka penampilan lewat lagu Kagum. Nuca tampil begitu menghipnotis dibalut dengan petikan gitar akustik yang menenangkan. Sontak saja, para pengunjung tak berhenti berteriak.

"Terima kasih, saya bisa kembali berkesempatan tampil di Anjungan Sarinah, terima kasih Okezone Radio dan Okezoners," ucap Nuca di atas panggung.

Usai lagu Kagum, Nuca kembali menyanyikan dua lagu seperti lagu Little Things dari One Direction. Kemudian lagu terbarunya, Sampai Kita Tua.

"Lagu ini saya tulis penuh dengan doa dan harapan. Saya ingin punya calon istri yang bisa membimbing dunia akhirat," jelas Nuca.

Selain Nuca, di Music Zone di Anjungan Sarinah kali ini Zoners bakal ditemani juga oleh Nabila Taqiyyah yang mengawali karier dari SMP sebagai content creator dan mulai dikenal sebagai runner-up ajang pencari bakat Indonesian Idol season dua belas.

Pernah berkolaborasi dengan Alan Walker Saat mega konser kemenangan Indonesian Idol season dua belas dengan menyanyikan lagu Faded suara merdu dari Nabila membuat penampilannya pecah dan viral. Setelah dari ajang pencarian bakat, Nabila Taqiyyah debut dengan merilis single Menghargai Kata Rindu yang rilis di bulan Mei 2023.

Buat Zoners yang gak bisa hadir langsung di Anjungan Sarinah bisa dengerin di 88.4 Okezone Radio Jakarta dan 89.7 Okezone Radio Bandung, dan buat Zoners yang ada di luar kota bisa dengerin lewat Star Radio Padang, Rasi FM Magetan, dan Bomantara FM Singkawang.

BACA JUGA: