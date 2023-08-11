Bersiaplah, Bring Me The Horizon Bakal Konser di Jakarta

JAKARTA - Band Bring Me The Horizon (BMTH) akan konser di Jakarta. Ravel Entertainment selaku promotor mengumumkan bahwa band metalcore as Sheffield, Inggris itu resmi akan menggelar konser di Jakarta pada 10 November 2023.

"Dari awal Januari tuh udah simpang siur di sosmed. Hari ini Puji Tuhan kita diberikan kesempatan bahwa BMTH jadi konser di Jakarta," ungkap Naomi Siahaan selaku Vice Director Ravel saat ditemui di kawasan Semanggi, Jakarta Selatan, Jumat (11/8/2023).

Bring Me The Horizon akan tampil di Beach City International Stadium Ancol, Jakarta dan ini termasuk dalam rangkaian tur dunia mereka.

Dede Rianta selaku Head of Media Relation mengaku bahwa Oliver Sykes sang vokalis BMTH sangat antusias untuk bisa konser di Indonesia, setelah 12 tahun terakhir. Bring Me The horizon Horizon pernah datang ke Indonesia pada 2011 lalu.

"Oliver sudah berapa kali spill mau datang ke Indonesia dia sangat excited ya. Prosesnya nggak terlalu sulit kita deal udah dari bulan Januari," kata Dede Rianta.

